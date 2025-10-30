OD SUBOTE OBAVEZNE ZIMSKE GUME: Kazne od 10.000 do 800.000 dinara prete vozačima u Srbiji

ZAKONSKA obaveza u našoj zemlji je da od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica vozila moraju imati zimske pneumatike.

Od sledeće subote tačnije 1. novembra vozači u Srbiji su u obavezi da imaju sve četiri zimske gume na vozilu kao i ostalu zimsku opremu. Mnogi se uveliko raspituju o cenama montaže i pneumatika, dok su oni vredni na vreme zamenili i spremno čekaju zimu.

- Ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimske gume nisu obavezne, a naša preporuka je da blagovremeno pripremite vozilo za ovakve vremenske uslove - podsetili su prošle sezone iz Agencije za bezbednost saobraćaja i naglasili da dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri mm, a preporuka je zameniti gume i pre nego što do toga dođe.

Pneumatike starije od pet godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obrnuto.

- U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno je (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata - naglasili su tada iz ABS.

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika

- Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je značajna i opravdano postoji takva podela. Letnje gume su takvog sastava da su otpornije na visokim temperaturama, dok su zimske od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama. Na temperaturi ispod sedam stepeni, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku - dobro prianjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici. Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je i u dubini šare. Veća dubina šara (kanala) na zimskim gumama glavni je razlog što čak i najjeftiniji zimski pneumatici imaju četiri puta bolje prianjanje nego letnji.

- Šare zimskih guma su tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega. Napominjemo da su zimske gume bolje za upotrebu čak i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od sedam stepeni, kao i da je konstrukcija metalnog “kostura” zimskih guma tvrđa i otpornija na mehaničke udare.

Kazne

- Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozač je dužan da u saobraćaju na putu poseduje zimsku opremu i koristi na propisan način, u suprotnom predviđena je novčana kazna. Apelujemo na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise, drže odgovarajuće odstojanje i budu oprezni tokom vožnje - apelovali su iz Agencije.

Podsetimo, vozilo koje ih nema u ovim uslovima smatra se tehnički neispravnim, a kazne za to se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara, odnosno za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.

Inače, koliko će zamena guma iskoštati vozače, zavisi pre svega od marke automobila i da li kupujete potpuno nove pneumatike i montirate ih ili samo kod vulkanizera postavljate polovne. Cena zamene guma zavisi pre svega od modela i od toga da li su već na felnama ili ih je potrebno kompletno montirati, a kreće se od 2.000 do 10.000 dinara, dok se cena plenumatika kreće od 4.000 dinara pa naviše.

