NULTA TOLERANCIJA NA ALKOHOL TOKOM VOŽNJE! Pogledajte kakve sve promene donosi novi zakon o saobraćaju u Srbiji

SRBIJA se priprema za usvajanje novog Zakona o bezbednosti saobraćajana putevima, koji donosi do sada najradikalnije i najstrože izmene.

Cilj je podizanje bezbednosti i konačno isključivanje najtežih prekršilaca iz saobraćaja. Od ukidanja probne dozvole do doživotnog oduzimanja automobila, vozače čeka niz novina.

Ovo su najvažnije najavljene promene:

Nulta tolerancija na alkohol

Najveća i najstroža najava je uvođenje apsolutne nulte tolerancije na alkohol za sve vozače. Time bi se ukinula dosadašnja dozvoljena granica od 0.2 promila, što znači da bi prisustvo bilo kakve količine alkohola u organizmu bilo sankcionisano.

Za višestruke i najteže prekršioce, predviđena je najekstremnija kazna: trajno oduzimanje vozila. Ova mera bi se primenjivala na povratnike koji grubo krše propise, poput izuzetno velike brzine ili vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, i koji su već bili osuđivani.

Promene za mlade vozače

Probna vozačka dozvola, koja je često stvarala probleme mladim vozačima prilikom putovanja u inostranstvo, biće ukinuta u dosadašnjem obliku. Mladi vozači će dobijati standardnu dozvolu, ali sa posebnim kodom koji će nositi određena ograničenja.

Među ograničenjima se razmatra strože ograničenje snage motora vozila (pominje se 80 kW), kao i revizija vremenske zabrane upravljanja vozilom (moguće pomeranje sa 23:00-06:00 na 00:00-05:00).

Novi radari i kamere

Nacrt zakona predviđa masovnije korišćenje novih tehnologija:

Uvodi se jedinstveni digitalni sistem koji će obuhvatiti celokupnu istoriju vozača – od položenog ispita, zdravstvenog statusa, pa do svih prekršaja i kaznenih poena.

Tu su i AI kamere. Planiran je automatski nadzor saobraćaja uz pomoć pametnih kamera i veštačke inteligencije, koje bi efikasno prepoznavale prekršaje poput nekorišćenja sigurnosnog pojasa i korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

Zakon će posebno ciljati na zaštitu najranjivijih učesnika u saobraćaju. Kazne za nevezivanje sigurnosnog pojasa – kako za vozača, tako i za sve putnike – biće drastično uvećane. Naglašava se da će vozač biti odgovoran za sve putnike koji nisu propisno vezani.

Takođe se razmatra uvođenje trostruko većih kazni za prekršaje počinjene u prisustvu dece mlađe od 12 godina.

Za razliku od strogih sankcija, predviđeni su i "zeleni bonusi" za savesne vozače bez prekršaja, koji bi mogli da dobiju popuste na osiguranje vozila ili smanjenje poreza.

