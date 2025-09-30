VREME DANAS HLADNO I OBLAČNO: Duvaće vetar a očekuju nas i padavine

VREMENSKA prognoza za utorak, 30. septembar.

Foto: N. Živanović

Vreme u Srbiji

Ujutru hladno vreme, a tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim krajevima, ponegde se očekuje slaba kiša.

Duvaće slab vetar, na istoku i umeren severozapadni.

Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21.

Vreme u Beogradu

Ujutru hladno.

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar, severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 8 stepeni, a najviša oko 17.

Vreme narednih dana

Do subote umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom.

U četvrtak i petak padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne.

U četvrtak ujutro u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača.

Dnevna temperatura biće od 9 do 13 stepeni.

Od nedelje se očekuje toplije vreme.

(Sputnjik)