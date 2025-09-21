LETO SE NE PREDAJE: Vreme danas toplo, temperatura ide do 33 stepena Celzijusa
VREME u Srbiji ujutro prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku dana sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine.
Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura biće od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33.
Vreme u Beogradu
U Beogradu sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32.
Prognoza vremena za narednih sedam dana
Do utorka se očeukje pretežno sunčano vreme, jutra van košavskog područja biće prohladna, a tokom dana biće veoma toplo za poslednju dekadu septembra sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Od srede do kraja sedmice očekuje se da će temperatura biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.
Košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u ponedeljak (22. septembra), kao i u periodu od četvrtka do subote (25-27. septembra).
U nedelju (28. septembra) očekuje se da će vetar biti u slabljenju.
(Sputnjik)
