Društvo

VEĆ DANAS PROMENA VREMENA: Tačno u ovo vreme stižu pljuskovi i grmljavina - biće i grada i olunog vetra

Biljana Ristivojević

03. 09. 2025. u 08:15

U SRBIJI danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugu i u delu centralne Srbije pre podne pretežno sunčano.

ВЕЋ ДАНАС ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: Тачно у ово време стижу пљускови и грмљавина - биће и града и олуног ветра

Foto: Shutterstock

Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U zoni premeštanja hladnog fronta, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepena.

Vreme narednih dana

U četvrtak promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.

Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepeni.

BONUS VIDEO: MAJKA ČETVORO DECE O NOVIM EKONOMSKIM MERAMA: To nam mnogo znači za porodicu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala