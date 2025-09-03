VEĆ DANAS PROMENA VREMENA: Tačno u ovo vreme stižu pljuskovi i grmljavina - biće i grada i olunog vetra
U SRBIJI danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugu i u delu centralne Srbije pre podne pretežno sunčano.
Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U zoni premeštanja hladnog fronta, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.
Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepena.
Vreme narednih dana
U četvrtak promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.
Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepeni.
BONUS VIDEO: MAJKA ČETVORO DECE O NOVIM EKONOMSKIM MERAMA: To nam mnogo znači za porodicu
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)