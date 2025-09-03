VEĆ DANAS PROMENA VREMENA: Tačno u ovo vreme stižu pljuskovi i grmljavina - biće i grada i olunog vetra

U SRBIJI danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugu i u delu centralne Srbije pre podne pretežno sunčano.

Foto: Shutterstock

Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U zoni premeštanja hladnog fronta, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepena.

Vreme narednih dana

U četvrtak promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.

Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepeni.

