DVE HILJADE UDARA GROMA ZA SVEGA DVA SATA: Strašno nevreme pogodilo Hrvatsku, evo kada stiže u Srbiju

D.K.

02. 09. 2025. u 18:58

OBILNA količina kiše poplavila je u Hrvatskoj ulice Umaga i zabeležena je i izuzetno jaka olujna aktivnost: za samo dva sata sa skoro 2.000 udara groma

Foto: Printskrin

Pojedini delovi Jadrana su i dalje na udaru izraženih pljuskova sa grmljavinom i izdata su upozorenja, „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarm zbog padavina i grmljavine. Istovremeno, u Srbiji je danas sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura će danas biti od 30 do 34 stepeni, ali meteorolozi najavljuju od sutra obrt i nestabilnosti u atmosferi iznad Srbije.

"Žuto" upozorenje na snazi je zbog visokih temperatura, padavina i lokalnih grmljavina.

Nakon nestabilnog perioda, Srbiju od petka očekuje stabilizacija vremena bez padavina.

Foto: Printskrin

 

Gde danas prvo stiže promena vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da se u utorak uveče očekuje „postepeno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni“.

Za celu Srbiju na snazi je „žuto“ upozorenje zbog visokih temperatura, dok se u Bačkoj očekuje i grmljavina.

Zbog lokalne pojave grmljavine sa ili bez padavina moguć je:

  • rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja
  • problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre
  • problemi u telekomunikacijama
  • mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma
  • moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Zbog visokih temperatura većih od 32 stepena RHMZ upozorava da su:

nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana
povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara
Veća količina padavina, grad i kratkotrajno jak olujni vetar

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, sutra pre podne će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

- U drugom delu dana biće promenljivo oblačno, sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar - najavio je RHMZ.

Minimalna temperatura će biti od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepeni.

Zbog grmljavine i kiše, ali i visokih temperatura, uključen je prvi stepen upozorenja za:

  • Bačku (grmljavina)
  • Banat (kiša i grmljavina)
  • Srem (grmljavina)
  • Beograd (grmljavina)
  • zapadna Srbija (kiša, grmljavina)
  • Šumadija (kiša, grmljavina)
  • Pomoravlje (kiša, grmljavina)
  • istočna Srbija (kiša, visoka temperatura)
  • jugoistočna Srbija (kiša, visoka temperatura)
  • jugozapadna Srbija (kiša, grmljavina)

Drugi stepen upozorenja je na snazi zbog grmljavine u:

  • istočnoj Srbiji
  • jugoistočnoj Srbiji

Foto: Printskrin

 

Jaka kiša i velika količina padavina za kratko vreme

U četvrtak će biti promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 25 do 29, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

Na snazi je „žuti“ meteoalarm za lokalnu pojavu grmljavine sa ili bez padavine i pljusak kiše ili jaku kišu sa količinom padavina većom 10 l/m² u periodu do tri sata.

Moguće su:

poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)
problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti
moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja

Nevreme u Hrvatskoj

Rano jutros zapadnu Istru pogodilo je snažno nevreme koje su lokalci opisali kao "vodenu bombu".

U petak stabilno i bez padavina

U petak će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče na severu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepeni.

Odakle stižu naoblačenja i padavine u Srbiju

Meteorolog Ivan Ristić kaže da njegovi modeli za danas najavljuju „nešto veoma slabo na severu zemlje, a obilne padavine i promena vremena koja sutra stiže do nas nije iz pravca Hrvatske“.

- Modeli ne daju front sa zapada, već se o radi o razvoju konvektivne oblačnosti na zapadu i na istoku i jugoistoku Srbije. Oblačnost će sa zapada i jugozapada da krene prema Beogradu, Mačvi i centralnoj Srbiji, dok će druga stajati dole, na jugu. Iz pravca Hrvatske nam ovoga puta ne dolazi ništa. Nijedan od mojih modela ne pokazuje dolazak fronta iz tog pravca – kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, danas ne treba očekivati ništa jače osim malo grmljavine na severu, dok se sutra očekuje ozbljniji razvoj oblačnosti.

- Od sutra popodne i uveče, a zatim u delu zemlje i u četvrtak treba očekivati razvoj oblačnosti sa više padavina, a od petka počinje stabilizacija vremena bez padavina – kaže Ristić.

(Kurir/Blic)

