Društvo

OVI DELOVI ZEMLJE SU PRVI NA UDARU KIŠE: U toku večeri stiže naoblačenje, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

D.K.

02. 09. 2025. u 17:30

PREMA vremenskoj prognozi RHMZ, postepeno naoblačenje dolazi sa zapada u toku predstojeće noći i doneće pljuskove sa grmljavinom.

ОВИ ДЕЛОВИ ЗЕМЉЕ СУ ПРВИ НА УДАРУ КИШЕ: У току вечери стиже наоблачење, ево какво нас време очекује наредних дана

Foto: Novosti/J.Š.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom sajtu o vremenskim nepogodama koje stižu u Srbiju do kraja dana. Prema njihovoj vremenskoj prognozi, postepeno naoblačenje dolazi sa zapada u toku predstojeće noći i doneće pljuskove sa grmljavinom.

"Postepeno naoblačenja sa zapada, koje će tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu ponegde usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni", prognozira RHMZ.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a za prvu nedelju septembra, sutra tj. u sredu 3. septembra biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana se menja vreme, moguće su nestabilnosti u vidu pljuskova sa grmljavinom u pojedinim delovima zemlje.

Temperatura će se kretati u jutarnjim časovima od 12 do 19 stepeni, a maksimalna će biti od 24 do 29 stepeni. U četvrtak 4. septembra biće oblačno tokom celog dana, kiša je moguća u brdsko-planinskim predelima.

Kakvo vreme će biti za vikend?

Od petka 5. septembra pretežno sunčano uz stabilizaciju vremena. U većini mesta će se maksimalna dnevna temperatura kretati između 28 i 32 stepena i takvo vreme će se zadržati i tokom prvog vikenda u septembru.

(Espreso/Mondo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

„Dunav osiguranje“ na 20. Sajmu šljiva u Osečini: Gubitak roda košta mnogo više od premije!
Društvo

0 1

„Dunav osiguranje“ na 20. Sajmu šljiva u Osečini: Gubitak roda košta mnogo više od premije!

Kompanija „Dunav osiguranje“ predstavila je svoju ponudu na jubilarnom 20. Sajmu šljiva u Osečini. U srcu šljivarskog kraja, među krošnjama koje tradicionalno donose bogat rod, ali koje poslednjih godina, nažalost, sve češće stradaju od mraza, grada i suše, „Dunav“ jasno poručuje – kada priroda ne bira koga će da pogodi, jedino što proizvođači mogu birati jeste da budu zaštićeni.

02. 09. 2025. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)