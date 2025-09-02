OVI DELOVI ZEMLJE SU PRVI NA UDARU KIŠE: U toku večeri stiže naoblačenje, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana
PREMA vremenskoj prognozi RHMZ, postepeno naoblačenje dolazi sa zapada u toku predstojeće noći i doneće pljuskove sa grmljavinom.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom sajtu o vremenskim nepogodama koje stižu u Srbiju do kraja dana. Prema njihovoj vremenskoj prognozi, postepeno naoblačenje dolazi sa zapada u toku predstojeće noći i doneće pljuskove sa grmljavinom.
"Postepeno naoblačenja sa zapada, koje će tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu ponegde usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni", prognozira RHMZ.
Vremenska prognoza do kraja nedelje
Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a za prvu nedelju septembra, sutra tj. u sredu 3. septembra biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana se menja vreme, moguće su nestabilnosti u vidu pljuskova sa grmljavinom u pojedinim delovima zemlje.
Temperatura će se kretati u jutarnjim časovima od 12 do 19 stepeni, a maksimalna će biti od 24 do 29 stepeni. U četvrtak 4. septembra biće oblačno tokom celog dana, kiša je moguća u brdsko-planinskim predelima.
Kakvo vreme će biti za vikend?
Od petka 5. septembra pretežno sunčano uz stabilizaciju vremena. U većini mesta će se maksimalna dnevna temperatura kretati između 28 i 32 stepena i takvo vreme će se zadržati i tokom prvog vikenda u septembru.
(Espreso/Mondo)
