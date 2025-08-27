LETO OSTAJE: Vreme danas sunčano i toplo, ali najniža temperatura biće 7 stepeni

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto V. S.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 7 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, a najviša oko 32 stepena.

Vreme narednih dana

RHMZ upozorava da će u četvrtak i petak biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u četvrtak od 32 do 37 stepeni, a u petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura dostići 33 stepena.

U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

U subotu (30. avgusta) očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

U nedelju (31. avgusta) biće na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Prema prognozi, prvi dani u septembru (ponedeljak i utorak,1. i 2. septembra) biće pretežno sunčani.

U utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu (3. septembra) i u ostalim krajevima očekuje se novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

(Sputnjik)