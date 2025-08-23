NIKADA VEĆE INTERESOVANJE ZA POVRATAK NAŠIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ DIJASPORE: Iz najrazvijenijih evropskih zemalja vraćaju se u Srbiju

MINISTAR zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar razgovarao je u Kliničkom centru Srbije sa jedanaest zdravstvenih radnika koji se preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja vraćaju iz najrazvijenijih zemalja Evrope u naše zdravstvene ustanove. Tom prilikom, ministar Lončar im je uručio ugovore o radu i poželeo dobrodošlicu u naš zdravstveni sistem.

Iz Nemačke i Francuske u Srbiju se sa decom vraćaju mladi bračni parovi Danilo i Dragana Stojiljković i Marko i Jovana Solunac, medicinski tehničari/sestre, koji će raditi u ZC Vranje odnosno KC Kragujevac. Doktorke Zorica Piuković i Milica Stanković će karijeru nakon Nemačke nastavitu u Srbiji, u Institutu Niška Banja, kao i medicinske sestre Miljana Ugrenović, Ankica Mazić i Aleksandra Mitev, koje posao dobijaju u ZC Prokuplje odnosno KC Niš. Iz Švedske se nakon nekoliko godina u Ćupriju vraća Milena Todorović, koja će raditi u bolnici, a Valentina Milenković iz Austrije u Paraćin i tamošnji dom zdravlja.

Ministar Lončar je istakao da je želeo da se sa njima sastane baš u novoizgrađenom Kliničkom centru Srbije, koji je, uz kadrovsko osnaživanje kroz zapošljavanje najboljih diplomaca medicine i povratka naših medicinara iz dijaspore, jedan od simbola uspona i razvoja našeg zdravstvenog sistema, poslednjih desetak godina.

„Želeo sam da ovde i sami vidite kakav zdravstveni sistem gradimo u Srbiji, izgradnjom novih savremenih bolnica, nabavkom najkvalitetnije medicinske opreme i zapošljavanjem medicinara. Vaš doprinos svemu tome biće primena iskustava i dobre prakse iz zemalja iz kojih dolazite, odnosno njihovih zdravstvenih sistema. Država Srbija će nastaviti da ulaže u zdravstvo, jer želimo da naš zdravstveni sistem ne zaostaje za onima iz zemalja iz kojih dolazite. Naši ljudi u dijaspori su to prepoznali, imamo nikada veće interesovanje i veliki broj zahteva za povratak, i to je najbolja potvrda da je zdravstvo Srbije na pravom putu“rekao je Lončar.

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja osnovana je krajem prošle godine. Našim lekarima i medicinskim setrama/tehničarima koji su u inostranstvu Kancelarija je na usluzi u vezi sa razmenom mišljenja, inicijativa, organizacijom stručnih usavršavanja medicinskog kadra, a pruža i sve neophodne informacije i pomoć pri zapošljavanju u nekoj od naših zdravstvenih ustanova.

