RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Smračilo se u Beogradu, evo kuda se kreće olujni oblak

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 15:48

NEVREME koje već satima tutnji Srbijom, stiže i u Beograd! Na putu između Ade i Železnika kiša lije kao iz kabla.

Foto: Shutterstock

Centralni i južni krajevi prvo su pogođeni nevremenom, oblak se sada pomera ka istoku.

U jednom delu Beograda nebo se samo smračilo, a onda je krenuo pljusak.

RHMZ izdao novo hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novo hitno upozorenje zbog snažnih grmljavinskih sistema koji će uskoro zahvatiti veći deo Braničevskog okruga i širu oblast istočne Srbije.

Prema prognozi RHMZ, u narednih pola sata do sat vremena očekuju se obilni pljuskovi praćeni jakom grmljavinom, olujnim udarima vetra, a ponegde i gradom.

- Nevreme će se najduže zadržati na području Negotinske Krajine, gde se slabljenje intenziteta padavina očekuje posle 16h - napominju iz RHMZ.

Podsetimo, jaka oluja i grad već su pogodili centralne i južne krajeve Srbije, a sada se olujni oblak pomera ka istoku zemlje.

(Blic)

