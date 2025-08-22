RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Smračilo se u Beogradu, evo kuda se kreće olujni oblak
NEVREME koje već satima tutnji Srbijom, stiže i u Beograd! Na putu između Ade i Železnika kiša lije kao iz kabla.
Centralni i južni krajevi prvo su pogođeni nevremenom, oblak se sada pomera ka istoku.
U jednom delu Beograda nebo se samo smračilo, a onda je krenuo pljusak.
RHMZ izdao novo hitno upozorenje
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novo hitno upozorenje zbog snažnih grmljavinskih sistema koji će uskoro zahvatiti veći deo Braničevskog okruga i širu oblast istočne Srbije.
Prema prognozi RHMZ, u narednih pola sata do sat vremena očekuju se obilni pljuskovi praćeni jakom grmljavinom, olujnim udarima vetra, a ponegde i gradom.
- Nevreme će se najduže zadržati na području Negotinske Krajine, gde se slabljenje intenziteta padavina očekuje posle 16h - napominju iz RHMZ.
Podsetimo, jaka oluja i grad već su pogodili centralne i južne krajeve Srbije, a sada se olujni oblak pomera ka istoku zemlje.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PROMENA JE STIGLA, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za petak, 22. avgust
22. 08. 2025. u 01:00
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)