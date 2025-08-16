Društvo

TOPLO I SPARNO, DO 38 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 16. avgust

В.Н.

16. 08. 2025. u 01:00

PRETEŽNO sunčano, veoma toplo i sparno vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, dok su u drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: D. Milovanović

Vetar slab, promenljivog pravca, a temperature u rasponu od 15 do 38 stepeni.

Vreme u Beogradu

Takođe pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni, a kasno uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se postepeno naoblačenje.

Vreme narednih dana

Od nedelje do utorka sledi pad temperature uz promenljivo oblačno vreme, pljuskove i grmljavinu.

