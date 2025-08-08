PREMINULA MALA SIMEONA (9), ĆERKA SVEŠTENIKA KOJA JE UJEDINILA SRBIJU Građani tuguju: "Beskrajno smo zahvalni nebesima što smo je upoznali"

DEVOJČICA koja je svojom borbom ujedinila čitavu Srbiju, ćerka je sveštenika Marka Jokanovića.

Foto: Instagram/crkvasvetetrojice.ripanj

Građani se opraštaju dirljivim porukama od nje.

Tužna vest objavljena je na Fejsbuk stranici Osnovne škole "Branko Radičević" iz Negotina, gde se građani opraštaju od devojčice dirljivim porukama i izjavljuju saučešće porodici.

- Jedan nam je anđeo učinio čast da provede malo, premalo, vremena sa nama. Beskrajno smo zahvalni nebesima što smo je upoznali i beskrajno tužni su je uzeli natrag.

Podsetimo, kao trogodišnjakinji joj je dijagnostikovan visokorizični tumor, neuroblastom. Od 2018. do 2020. godine lečena je u Americi, gde je, uz pomoć dobrih ljudi i posvećenih lekara, uspela da pobedi kancer nakon iscrpljujućih hemoterapija, zračenja i operacija.

Nakon toga se suočila sa posledicama teškog lečenja, razvojem fibroze pluća, hroničnog i opasnog stanja koje joj otežava disanje.

Nažalost nije izdržala najtežu borbu.

(Telegraf)