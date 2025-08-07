GRAĐANI SRBIJE UPOZORENI: Vreme je vrlo opasno (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorolški zavod Srbije izdao je upozorenje na visoke temperature.
- Od sutra, 8. avgusta porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 °C, lokalno i više - navodi RHMZ.
Danas, s druge strane, u toku noći pretežno vedro sa slabim vetrom promenljivog pravca.
RHMZ popalio alarme
U petak će Srbija biti pod žutim i naranžastim meteoalarmom, u subotu pod narandžastim, dok će u nedelju u našoj zemlji biti na snazi narandžasti i crveni meteoalarm.
Žuto – Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.
Narandžasto – Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
Crveno – Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
