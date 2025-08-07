Društvo

GRAĐANI SRBIJE UPOZORENI: Vreme je vrlo opasno (FOTO)

Новости онлине

07. 08. 2025. u 20:39

REPUBLIČKI hidrometeorolški zavod Srbije izdao je upozorenje na visoke temperature.

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ УПОЗОРЕНИ: Време је врло опасно (ФОТО)

Foto: D.Milovanović

- Od sutra, 8. avgusta porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 °C, lokalno i više - navodi RHMZ.

Danas, s druge strane, u toku noći pretežno vedro sa slabim vetrom promenljivog pravca.

RHMZ popalio alarme

U petak će Srbija biti pod žutim i naranžastim meteoalarmom, u subotu pod narandžastim, dok će u nedelju u našoj zemlji biti na snazi narandžasti i crveni meteoalarm. 

Žuto – Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Narandžasto – Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Foto: RHMZ/Printskrin

Crveno – Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: RHMZ/Printskrin

