ŽETEOCI NA STAROJ PLANINI: Porodica Ivanov požnjela je zrna sa skoro 15 hektara zemlje (VIDEO)
SVE je manje žeteoca na Staroj planini, porodica Miroslava Ivanova iz sela Visočki Odorovci kod Dimitrovgrada završava žetvu ovsa i ječma.
Prethodnih dana zajedno sa sinom Nenadom koji je upravljao kombajnom, požnjeli su zrna sa skoro 15 hektara zemlje koje obrađuju.
Kaže da su prinosi pšenice prosečni ove godine i da je po hektaru rodilo oko tri tone hlebnog zrna.
Pogledajte video:
