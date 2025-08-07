Društvo

ŽETEOCI NA STAROJ PLANINI: Porodica Ivanov požnjela je zrna sa skoro 15 hektara zemlje (VIDEO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 13:41

SVE je manje žeteoca na Staroj planini, porodica Miroslava Ivanova iz sela Visočki Odorovci kod Dimitrovgrada završava žetvu ovsa i ječma.

ЖЕТЕОЦИ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ: Породица Иванов пожњела је зрна са скоро 15 хектара земље (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Prethodnih dana zajedno sa sinom Nenadom koji je upravljao kombajnom, požnjeli su zrna sa skoro 15 hektara zemlje koje obrađuju.

Kaže da su prinosi pšenice prosečni ove godine i da je po hektaru rodilo oko tri tone hlebnog zrna.

Pogledajte video: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima