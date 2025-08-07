ŽETEOCI NA STAROJ PLANINI: Porodica Ivanov požnjela je zrna sa skoro 15 hektara zemlje (VIDEO)

SVE je manje žeteoca na Staroj planini, porodica Miroslava Ivanova iz sela Visočki Odorovci kod Dimitrovgrada završava žetvu ovsa i ječma.

Foto: Novosti

Prethodnih dana zajedno sa sinom Nenadom koji je upravljao kombajnom, požnjeli su zrna sa skoro 15 hektara zemlje koje obrađuju.

Kaže da su prinosi pšenice prosečni ove godine i da je po hektaru rodilo oko tri tone hlebnog zrna.

