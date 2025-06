NE PROPUSTITE SJAJNU PRILIKU! Posetite Egipatske Maldive uz akontaciju od 299€ i čak -10% popusta!

NE zove se Almaza Bay – nego Marsa Matrouh!

Foto: Promo

Marsa Matrouh & The North Coast, oaza na obali Sredozemnog mora koja spaja prirodne lepote i lukzus, s pravom nazvana Egipatski Maldivi zbog svojih spektakularnih plaža i tirkiznog mora – nikad bliže!

Polasci od 15. juna do 21. septembra na 8 dana | 7 noćenja.

Polasci od 15. juna do 21. septembra na 8 dana | 7 noćenja.

Iz naše ponude izdvajamo:

59 Hotel Beausite 4*lux

Novootvoreni Hotel 59 Beausite je smešten na prelepoj obali Marsa Matrouh, direktno na privatnoj plaži, sa prekrasnim pogledom na Sredozemno more. Nalazi se u samom centru Marsa Matrouh i udaljen je samo 15 minuta od očaravajućih atrakcija poput Cleopatra's Bath, Romel Musuem, Ageeba Beach.

Aura Resort 4*lux

Aura Resort je luksuzno i moderno odmaralište smešteno na prelepim peskovitim brežuljcima egipatske severne obale, s panoramskim pogledom na tirkizno Sredozemno more. Nalazi se samo 5 minuta od grada El Alamein, 138 kilometara od Aleksandrije i 230 kilometara od Kaira, što ga čini idealnim izborom za odmor i poslovna putovanja.

Safir Marsa Matrouh Resort 4*lux

Smešten je na samo nekoliko koraka od plaže Cleopatra i ima zapanjujuć pogled na El Gharam lagunu. Ovaj hotel sa 4* nudi smeštaj sa bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, vrtom i zajedničkim salonom, ima i poslugu u sobi, nudi i usluge konsijerža, turistički desk i ostavu za prtljag.

Kynd Resort 01 4*lux

Smeštajni objekat Kynd Resort 01 ima sezonski bazen na otvorenom, fitnes centar, vrt i privatnu plažu u gradu Marsa Matruh. Sadržaji ovog objekta obuhvataju restoran, poslugu u sobi i recepciju koja radi non-stop, kao i besplatan WiFi.

Borg El Arab 4*lux

Ovaj raskošni hotel sa 4* poseduje veliku baštensku terasu sa bazenom kao i wellness centar sa punom uslugom. Sa slikovitim pejzažima belih plaža i kristalno čistim morem idealno je mesto za opuštanje usled očaravajuće lepote netaknute obale. Borg El Arab se nalazi na 45 minuta vožnje od Aleksandrije.

Gewan Resort New Alamein 4*lux (naša procena 5*)

Gewan Resort New Alamein je luksuzno odmaralište smešteno na obali Sredozemnog mora u Novom Alameinu, Egipat. Ovo odmaralište je savršeno za one koji žele da uživaju u mirnom i luksuznom okruženju sa prelepim pogledom na more. Nalazi se oko 115 km zapadno od Aleksandrije.

Ex Rixos Alamein (novi naziv Ghazala Resort & Spa El Alamein) 5*

Foto: Promo

Ghazala Resort & Spa El Alamein (bivši Rixos Alamein) okružen je netaknutim prirodnim pejzažima i kristalno čistim Sredozemnim morem. Resort se nalazi uz privatnu peščanu plažu sa postepenim ulazom u more. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu besplati su za goste hotela.

Carols Beau Rivage 5*

Smešten na ivici vodene oaze, hotel Carlos Beau Rivage se nalazi u zagrljaju netaknutih plaža. Poseduje privatnu plažu, 3 bazena i 6 restorana. Hotel takođe poseduje modernu teretanu i spa centar. Postoji mogućnost iznajmljivanja opreme za sportove na vodi.

Caesar Bay Resort 5*

Ovaj hotel sa 5* nudi nekoliko bazena poput bazena na otvorenom i u zatvorenom, dečijih bazena i hidromasažne kade. Pored toga su u ponudi i prostrana igrališta, restorani i veliki spa centar. Sadržaji za sportove na vodi su takođe dostupni. Hotel Ceasar Bay Resort takođe nudi besplatne ležaljke, suncobrane i peškire. U svom sastavu ima i Beach bar.

Palma Bay Rotana Resort 4*lux (naša procena 5*)

Palma Bay Rotana Resort je šarmantno odmaralište smešteno duž prelepe egipatske mediteranske obale u Novom Alameinu. Nudi luksuzne sobe i apartmane sa pogledom na more ili lagunu. Idealno je mesto za porodične odmore, romantične vikende ili poslovna putovanja, nudeći kombinaciju luksuza, udobnosti i vrhunske usluge na prelepoj egipatskoj obali.

Cleopatra Luxury North Coast Sidi Henish 5*lux

Hotel Cleopatra Luxury Resort se nalazi 40km istočno od grada Marsa Matrouh. Hotelsko odmaralište na plaži nudi širok spektar vrhunskih sadržaja: bazen na otvorenom sa zadivljujućim pogledom na Sredozemno more, Wellness centar, najsavremeniji dečiji park za sve uzraste, vodeni park i otvoreno igralište.

The G Sea Shell 5*lux

The G Hotel Seashell je luksuzni hotel smešten u Marsa Matruhu, Egipat, duž obale Sredozemnog mora. Gosti mogu uživati u brojnim sadržajima, kao što su privatna plaža, otvoreni bazeni, fitnes centar i spa centar sa raznovrsnim tretmanima. Hotel pruža luksuzan i udoban boravak za putnike koji traže odmor i opuštanje na obali Sredozemnog mora.

Rixos Premium Alamein 5*lux

Smešten na odličnoj lokaciji, hotel Rixos Premium Alamein osvaja goste svojom zadivljujućom plažom i pogledom. Ovaj luksuzni hotel sa privatnom plažom gostima nudi sezonski bazen na otvorenom, bazen u zatvorenom, fitnes centar i vrt. Porto Marina nalazi se na 8,6 km od objekta Rixos Premium Alamein.

