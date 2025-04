RED SUNCA, RED KIŠE: Vremenska prognoza za četvrtak, 24. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

U Srbiji promenljivo, nestabilno i sparno vreme, pre podne u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom, dok se od sredine dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u svim predelima Srbije, saopštio je RHMZ.

Pri intenzivnim grmljavinskim procesima očekuje se veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak vetar, dok će se temperature kretati od 9 do 24 stepena.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu promenljivo, nestabilno i sparno, od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najviša temperatura oko 21 stepen.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

25.04.2025. Petak Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na zapadu i severozapadu Srbije lokalno biti i obilniji. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 8 do 13 °S, a najviša od 20 do 26 °S.

26.04.2025. Subota Promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti i obilniji. Vetar u skretanju na severni i severozapadni, u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 8 do 13 °S, a najviša od 18 do 24 °S.

27.04.2025. Nedelja Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Padavine će do kraja dana prestati u svim regionima. Vetar slab i umeren, u Vojvodini pojačan, severni, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni, prvo u Pomoravlju, donjem Podunavlju i na jugu Banata. Najniža temperatura od 7 do 12 °S, a najviša od 18 do 22 °S.

Stabilizacija vremena očekuje se početkom naredne sedmice.

(sputnikportal.rs/RTS)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli