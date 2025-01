KO PRAVI PODELE U DRUŠTVU? Ko stvara atmosferu apsurda?

KO je taj ko sme da pravi podele u društvu i to na teme koje ne smeju imati alternativu, niti postoji njihova druga strana.

Kao što je i istina samo jedna, tako su i prava čoveka takva da ne smeju biti tema dijaloga i podela. Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i regulisano je zakonom. Ovo nije tema za zdravorazumnog čoveka, već nešto što se podrazumeva. A onda se napravi situacija u društvu da se organizuje peticija očajnih roditelja koji znaju da je deci mesto u školi i studentima na fakultetima, a ne na ulicama. Jer isti ti roditelji su u strahu od sile koju sprovode politički ostrašćeni pojedinci kojima diriguju oni koji bi da se dočepaju vlasti. Zašto kao jedini ispravan alat ne koriste izbore? Ko dozvoljava da se ugnjetavaju roditelji koji žele da im deca uče i formiraju se u vaspitane čestite ljude? Ko su oni koji ne dozvoljavaju glas razumnih ljudi koji su većina, po školskim grupama? Ko su ljudi koji prebrojavaju maloletnu decu u školskim klupama i da li smeju to da rade? Ko su ljudi koji prete i koji ismevaju one koji znaju da je raspust gotov i bespogovorno spremaju decu za drugo polugodište? Sa kojim pravom neko pravi po društvenim mrežama spiskove i crta mete na čelu, da razumni ljudi budu u strahu što žele i zahtevaju nešto normalno? Pogledajmo sliku onih koji potpiruju ovo ludilo? Jedan od mnogobrojnih tvitova na kojima piše povodom pomenute peticije je da se ljudi koji žele da im deca uče, oslovljavaju sa "govna".

Foto: Printscreen

Na društvenim mrežama kruže kvazispiskovi škola i fakulteta koji su u obustavi, a veliki broj njih sa spiskova normalno funkcioniše. Javnost se obmanjuje na više načina. A uporno se preti ljudima da svi nastavnici koji su se zaposlili od 2012. godine će promenom vlasti ostati bez posla. Dakle, u normalnoj zemlji je normalno da bude što više posla, a ovo šikaniranje poštenog sveta predvode oni koji planiraju da otpuste sve one koji su se zaposlili u poslednjih 13 godina i to neko treba da podržava? Toliko ponižavanja roditelja koji ne žele da im deca budu bilo čije oružje. Vladanje silom i nasiljem. Najgnusnije u kojem su sve crvene linije pređene. Javašluk u kojem se većina ne čuje jer joj se preti.

Foto: Printscreen

Nasilnici su nametnuli atmosferu apsurda gde većinska Srbija moli da joj deca nastave školovanje i pitaju se zašto je iko povlašćen, kako profesorima raspust traje maltene već dva meseca, odnosno nerad i zašto su za to plaćeni i ko im to dopušta jer je njihov posao da brinu o deci? Zašto roditelj udara na roditelja? Zar to nije tema gde smo svi isti ili bi bar trebalo da budemo? Zar zaista postoje oni kojima je nebitno što im deca neće imati znanje? Zar zaista ima roditelja kojima su moć i pare ispred dece? A očigledno ima, jer niko ne zlostavlja ovde druge, one poštene, a da nema interesa? A pitaće vas godine koje slede u šta će naša deca izrasti i kad će da nadomeste propušteno? Odrasli bi trebalo da rešavaju sve na civilizovan zreo način, preko glasačke kutije, preko skupštinske klupe, preko ideje, a ne preko dece. Zar ne treba da se deca kriju iza roditelja, a ne roditelji iza dece? Šta time učite istu tu decu? Da li znaju roditelji koji su na poslu sa kim su im deca i gde? Da li je normalno da se podrazumeva da po tom pitanju budu spokojni? Jeste. I sve što se radi danas boleće nas za nekoliko godina. Ljudi žele normalan život. Ne žele podele po nedvosmilenim pitanjima. Ne žele crtanje meta jer su ispravni. Niko ne želi da bude lišen svojih prava i prava svoje dece.