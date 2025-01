BORAC ZA SRPSKI JEZIK I ĆIRILICU: Pred čitaocima knjiga "Delo Srete Tanasića u naučnoj kritici"

Sreto Tanasić, doktor lingvističkih nauka, profesor Univerziteta u Nišu, naučni savetnik Instituta za srpski jezik SANU i njegov direktor od 2006. do 2016, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i direktor njenog Instituta za srpski jezik i književnost, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika - jedan je od vodećih poslenika u srpskoj lingvistici i kulturi našega vremena.

Knjiga donosi izbor iz naučne kritike o Tanasićevom naučnom delu u rasponu od nepune tri decenije. Sabrana su četrdeset dva prikaza o deset njegovih knjiga. Priređivač ove knjige dr Marina Spasojević u predgovoru je istakla da o nečijem radu mnogo govore i drugi autori koji su o nekoj knjizi pisali, ocenjujući ne samo kvalitet i doprinos već i procenjujući značaj i mesto knjige u naučnoj zajednici i šire - u opštoj kulturi.

- Upravo nam ovo potvrđuje odjek naučnog dela Srete Tanasića u naučnoj kritici - navela je Marina Spasojević. - Neretko je jedan autor pisao o više knjiga Srete Tanasića, što pokazuje da se rezultati njegovih istraživanja u srbistici prate i očekuju, a istovremeno se kroz te tekstove prati i razvoj i usmerenje samog autora.

O knjigama Srete Tanasića prikazi su objavljivani u najznačajnijim srpskim periodičnim publikacijama. O njegovim knjigama pisali su lingvisti različitih generacija - od mlađih do onih najistaknutijih u vremenu Tanasićevog naučnog delovanja.

Recenzent knjige akademik Slobodan Remetić je zapazio da su o Tanasiću pisala tri akademika sintaksičara: Irena Grickat, Milka Ivić i Predrag Piper, i svi vrlo pohvalno. Tako je o Tanasićevoj doktorskoj disertaciji iz sintakse glagola objavljenoj 1996. godine vrlo afirmativno pisala akademik Irena Grickat, koja je i sama branila doktorat iz sintakse glagola. Upravo je ona uočila da je Sreto Tanasić dogradio i učinio delotvornom Belićevu teriju sintaksičkog indikativa i relativa, koja je bila široko prihvaćena od pojave pa kroz ceo dvadeseti vek, ne samo među srpskim sintaksičarima.

Ona je napisala: "Time je u velikoj meri stavljena na svoje pravo mesto podela na indikativ i relativ (i modus), koja je u srbistici dosta dugo bila u opticaju, doživljavajući i svoju evoluciju i svoja lutanja."

Zahvalnost na podršci

Iznenadio me je obim knjige; nisam znao da je o mojim knjigama toliko pisano, prirodno - to me raduje. Sad, kad su ti prikazi na okupu u ovako obimnoj knjizi, ponos mora izazivati i to koji lingvisti su pisali i o mojim prvim knjigama, čime su mi učinili čast i davali podršku. Sad sam neke prikaze ponovo čitao i video da su i oni od najuglednijih sintaksičara našeg vremena nekim mojim nalazima dali velik značaj, veći nego što sam ja o njima mislio u vreme pisanja. Ova knjiga o mojim knjigama čini me zadovoljnim kao i pojava mojih knjiga - kaže, za "Novosti", Sreto Tanasić.