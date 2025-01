"NAJVEĆI ŠOK U BEOGRADU? SRBI, NEVEROVATNI SU": Amerikanka se udala za Srbina i preselila u Beograd, pa podelila svoje utiske (VIDEO)

LISA se pre pet godina preselila iz Njujorka u Beograd. Udala se za Srbina i sada živi sa mužem i sinom, a radi kao slobodan novinar.

Foto: Printskrin Youtube

Sada je podelila svoje iskustvo života u Srbiji.

- Kao neko iz Njujorka, ne možeš uvek da se šetaš i osećaš sigurno. Ima puno ljudi i mnogo toga se dešava, bučno je, nije baš mirno. U mom gradu je nekako i bilo, ali svakako, nisi potpuno siguran. Sviđa mi se što mogu da se šetam bilo kad. Ne moram da se brinem da li ću biti upucana ili napadnuta bilo kog trenutka. Mirno je i tiho. Volim manje gradove. Ljudi misle da sam luda - rekla je Amerikanka i dodala:

- Čak i Beograd, po mom mišljenju, ima previše ljudi. Volim da idem autobusom u male gradove, da se opustim, popijem puno rakije, jedem pod suncem. Nisam pila kafu pre Srbije. Sad uvek pijem kafu, espreso. Volim da su mi vene pune kofeina i da uživam. Za mene je ovo mirno mesto za život - rekla je Lisa.

"Najveći šok u Beogradu? Srbi, neverovatni su"

- Inat. Najbolja reč da opišeš inat je tvrdoglavost. To je posebna tvrdoglavost Srba. Vidiš onu visinu tamo? Jasno je da niko ne može da skoči toliko. Ako kažeš Srbinu da nema šanse skočiti tako visoko, kunem se, Srbin će naći način da to uradi. Neverovatno je! Profesionalci treba to da prostudiraju - rekla je Lisa i dodala da su Njujorčani i Beograđani potpuno različiti.

- Između Njujorčana i Beograđana je sve suprotno po pitanju kulture. Mislim da nekad ispadnem gruba jer se ne javljam toliko komšijama. Pokušavam, ali osećaj je… Teško je navići se. Srbija je mene promenila. Sad sam jača osoba. Ako se nešto dogodi, neću se raspasti. Mogu da podnesem bilo šta.Primetila sam nešto kod Srba. Srbi se svađaju negde u ponoru. Znam da se Srbi svađaju, ali nikad ne vidiš, poput bajke je to. Kako se Srbi svađaju? Ne znam, ne vidim. Njujorčani će se svađati odmah ispred tebe. Čućeš, videćeš, napolju, kroz prozor, svuda. Ako ćemo se svađati, svađaćemo se sad, dok se u Srbiji ne ispoljava direktno. To je velika razlika između nas - rekla je Lisa.

- Ne plašim se svađe, nisam stidljiva, mogu javno da se raspravljam, dok se to ovde ne vidi. Za svojih dvanaest godina koliko sam ovde, nikad nisam videla srpski par da se svađa na ulici. Meni je to suludo! U Njujorku čim izađeš iz aviona, videćeš parove kako se svađaju. Cenim to, sviđa mi se što su Srbi staloženi u očima drame. Sviđa mi se što ne možeš da skapiraš šta se dešava. Ja sam dramatična. Ako se ljutim, to svi znaju. Mislim da to nije uvek dobra stvar, ali takva sam, ne osećam se loše zbog toga. Tako je kako je, ali volela bih da imam kontrolu da ne poludim kad me iznerviraju - dodala je Lisa.

"Svi se čude što sam došla u Srbiju"

- Svakog dana su me pitali: ‘Zašto si došla u Srbiju?’. Moj muž je Srbin i došla sam zbog njega. Nikada u životu nisam bila u Evropi. Odlučila sam da je ovo najbolja prilika da dođem. Istraživala sam dosta o Istočnoj Evropi. Delovalo je malo opasno. Gledanje filmova o Srbiji definitivno je delovalo nestvarno. Bila sam spremna da dođem u ratnu zonu. Bila sam spremna na nešto mračno i odvratno, ali nije bilo tako uopšte. Ali videti i znajući malo o ratu, delovalo je kao da su se ratovi na Balkanu završili pre 100 godina. Tada nisam kapirala srpsku istoriju, a ni američko mešanje. Bila je to nevina i pomalo naivna radoznalost. Da ne zvuči uvredljivo, ali nisam znala. Došla bih i da sam znala. Ovo je prelepa država, dosta komplikovana, ali mislim da bi svi trebalo da uče srpsku istoriju. Važna je. Volim što sam Amerikanka, ali osećam da kada naučiš da nismo savršena nacija, čini te boljim. Mislim da mi kao Amerikanci možemo da uvidimo da nismo savršena nacija. Radili smo neke stvari, ali možemo da učimo da bude bolje. Za Srbe, za Amerikance, za sve - rekla je Lisa.

(Informer)