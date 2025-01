DANAS SE VRAĆA ZIMA: Temperatura drastično pada i stiže sneg - u februaru nas čeka novi obrt

U SRBIJI će od danas biti znatno hladnije u odnosu na prethodnih nekoliko dana, i prema najavi meteorologa Ivana Ristića, 10. januara se otvaraju "Bečka vrata" i ponovo se vraćaju zima i niske temperature.

Ovakvo vreme će potrajati do sredine sledeće sedmice, a zatim će doći do stabilizacije, koja bi prema jednom od modela moglo da bude uvod u blažu zimu do kraja februara, dok drugi model najavljuje povratak zime.

Oblak danas stiže na jug i južnije od Beograda padaće sneg

Ristić kaže da će danas kiša prvo početi u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, i u toku dana će preći u susnežicu i sneg.

Da je prodor hladnog vazduha istovremeno kroz "bečka vrata" i dolinom Rone imali bismo razvoj ciklona u Jadranskom moru i to bi većem delu Srbije donelo puno snega, ali ovaj put to nije slučaj, napominje.

-Kada temperatura bude pala na 2 stepena, u severnom delu Srbije će prestati padavine. Najverovatnije da neće ni biti susnežice i snega u Vojvodini, ali postoji ipak mogućnost za sada da i tamo padne po neka pahulja. Posle taj oblak ide na jug, južnije od Beograda, od Save i Dunava, gde će uveče padati uglavnom susnežica i sneg – kaže Ristić.

Snežno nevreme formiraće visok snežni pokrivač

Za vikend očekuje veće količine snega, što bi moglo da donese nevreme Makedoniji, Crnoj Gori, jugozapadnoj, jugoistočnoj i južnoj Srbiji.

Najhladniji period biće od nedelje 12. januara do srede 15. januara kada će u jutarnjim časovima biti slabog i umerenog mraza, a preko dana uglavnom oblačno i hladno sa maksimalnim temperaturama od 0 do 4 stepena.

- Puno snega se očekuje, makedonski meteorolozi su najavili i do pola metra snega. I kod nas će doći do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima i povećanja u višim predelima za 20-30 centimetara snega. Od ponedeljka će vreme da se stabilizuje. Bićemo pod uticajem anticiklona i u sredu ide prolazno naoblačenje, moguć je slab sneg – kaže Ivan Ristić.

Otopljenje bi moglo da traje do kraja februara

Prema njegovoj prognozi vremena, drugu polovinu nedelje obeležiće mali porast temperature, što bi mogao, prema srednjoročnom ECMWF modelu, da bude uvod u otopljenje koje bi potrajalo od “20. januara do kraja februara, odnosno, skoro do kraja zime”.

-Ovaj model najavljuje vreme bez bitnijih promena. Stacioniraće jak mega-anticiklon iznad većeg dela Evrope i takozvani termo-barički greben. Osim niskih oblaka, magle, povećanog zagađenja, ovaj model najavljuje i postepeni umereni porast temperature, kako jutarnjih tako i dnevnih. To bi značilo relativno toplo, ali ne treba očekivati da nam se vrati vreme kao što smo imali do juče. Neće biti prolećno vreme do kraja februara, već bi bilo magle i bilo bi oblačno. Vreme bi više ličilo na zimu, ali ne bi bilo ledene zime. Temperatura bi bila oko 5-6 stepeni – objašnjava Ristić.

Postoji šansa da nam se vrati zima

Napominje da je to sve pod znakom pitanja pošto oscilacije koje prati na Indijskom okeanu i Pacifiku ulaze u hladniju fazu, a to znači “mnogo hladnije vreme u Evropi i kod nas”.

- To je totalno u neskladu sa fazama MJO indeksa koji je ušao u fazu 1 i šalje impuls u Atlanski okean koji bi mogao da donese promenu sinoptike oko 20. januara. To znači da ipak ima šanse da se vrati zima, da ne bude otopljenja. Ko pamti fazu 1 iz novembra prošle godine, kada smo najavili zahlađenje i sneg, može sada da očekuje isto. Tako se desilo i 29. decembra kada je model najavio sneg za Božić, a već 30. decembra je došlo do totalne promene i imali smo proleće – kaže meteorolog.

