SRBIJU OČEKUJE LEDENA NOĆ: Temperatura u gradovima pada na -15°C, a u ovom mestu i na -18 stepeni

NAKON jučerašnjeg pogoršanja i prodora hladnog fronta sa kišom i snegom, u Srbiji je danas suvo, ali i osetno hladnije. U Beogradu i na severu Srbije je maglovito celog dana, kao i ove večeri, a južnije i na pčaninama bilo je sunčano.

Foto: N. Živanović

Nad Srbijom je ojačao anticklon, vazdušni pritisak je veoma visok, a strujanje oslabilo. To će ići u prilog velikom izračivanju atmosfere, pa je pred Srbijom ledena noć.

Ove večeri veoma gusta magla smanjuje vidljivost u većem delu Vojvodine, u Beogradu, u Kolubarskom okrugu, u dolini Velike Morave, u kotlinama zapadne Srbije i u Metohiji. U ovim predelima vidljivost je smanjena i na manje od 200 metara, pa se u saobraćaju preporučuje dodatni oprez,

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od -4 do 2°C, u Beogradu je -1°C. Zlatibor meri -5, Sjenica -8, a Kopaonik -9°C.

Minimalna temperatura do jutra spustiće se u većem delu Srbije na vrednosti od -12 do -4°C, a najhladnije biće u predelima na zapadu i jugozapadu Srbije, uz temperature i do -15°C, na Pešteru lokalno i do -18°C koliko se očekuje na širem području Sjenice. Nešto blaža noć biće na severu i istoku Srbije, uz temperature od -4 do -2°C, u Beogradu -3°C. U većini predela biće vedro, u nizijama, dolinama, kotlinama i duže reka sa maglom.

U nedelju tokom dana biće sunčanije i toplije, uz maksimalne temperature od 2 do 8°C, u Beogradu do 6°C, piše meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf.rs.

Sledeće sedmice u Srbiji će biti osetno toplije, uz temperature za Božić i u danima nakon njega do 18°C, lokalno i do čak 20°C. Biće i više oblaka, ponegde i kiša.

Nakon 10. januara zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura u padu za oko 10 stepeni i kretaće se od 5 do 10°C.

(Telegraf.rs)

