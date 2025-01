"SRBIJA JE VEOMA BITNA ZEMLJA" Američki glumac Robert Davi za "Novosti" - Naša budućnost je svetla (VIDEO)

ROBERT Davi, američki glumac, reditelj, scenarista i producent, u ekskluzivnom novogodišnjem intervjuu za Novosti, govorio je o pobedi Donalda Trampa na američkim izborima, uzbudljivoj izbornoj noći, ulozi Holivuda i velikim očekivanjima koje Amerikanci imaju od Ilona Maska u Trampovoj administraciji...

Foto: Novosti

Sa Davijem smo razgovarali i o tome kako vidi poziciju Srbije, i dalji razvoj odnosa između Amerike i Srbije od momenta kada Donald Tramp bude zvanično preuzeo mesto predsednika Amerike.

Ceo intervju sa američkim glumcem pogledajte na priloženom snimku:

Velika i moćna mašinerija upregnuta je kako bi se umanjile Trampove šanse tokom predizborne kampanje i diskreditovala njegova ličnost?

- Znaš, rekao sam ljudima tada, bilo je kao u filmu Roki, iščekivanje, šta će se desiti, pobeđen si od strane nekog protivnika, mislim, sve su uradili da bi tog čoveka uništili, porazili, razmisli o tome, kao figuru na svetu. Počeli su sa krađom dosijea, dogovori sa Rusijom, zatim špijuniranje kampanje. Vraćam se na 2015. godinu, onda Adam Šift koji je govorio o veleizdaji, pa ponovo o ruskim dogovorima. I nikad se ne zaustavlja, samo dolazi i dolazi. Cunami o različitim lažima koje su dolazile o Donaldu Trampu. Onda kovid, lagali su i o tome… Onda izbori 2020. koji su sada upitni. Ljudi su se pitali i pitali su njih gde je nestalo 15 miliona glasova, navodi američki glumac i dodaje:

- Ali ovi izbori sada 2024. počeli su sa pravnim aferama, dva pokušaja atentata, da ljudi ne misle da je u pitanju neko čudo sa ovim, zato hajde da se suočimo sa tim, „woke” ideologija Amerike koja je postala ideologija koju promoviše svetski ekonomski forum i globalisti koji razjedinjuju narod, da oslabe državu, da oslabe narod, da zbune ljude. To je demonski. Đavo zbunjuje ljude. Kada ne možeš da kažeš ko je žena a ko muškarac, to je zbunjivanje.

- Ljudi mogu da žive kako god žele, ja sam dugo u šou biznisu i upoznao sam mnogo dragih ljudi. I drugačijih, ali nemoj da zbunjujemo ljude. Postoji muškarac i postoji žena. Sve što je urađeno protiv Trampa je nesporazum, zato što je trebalo da se o tome raspravlja na državnom nivou, a ne na federalnom, ističe glumac.

Foto: Tanjug/AP

Da li ste očekivali da će Tramp pobediti, da li je ta pobeda bila iznenađenje?

- Donald Tramp je najautentičnija figura koju smo imali. I ja ga podržavam još od 2015. godine.

Da li ste se čuli sa Trampom nakon izborne pobede?

- Da, da, bio sam tamo te večeri na dan izbora. Bilo je predivno veče, zato sam rekao da je to bilo kao u filmu Roki, zato što učestvuješ sa svima, šta će se desiti, kako...

Kakva je bila energija te večeri?

- Niko nije znao ništa. Mislili smo da će se to desiti još 2020. Stvari se dešavaju, mašinerija i tako to. Lude stvari su se dešavale Ne možemo da zalazimo u to. Nažalost, trebalo bi to istražiti. Nije bilo u potpunosti istraženo 2020. niko nije radio više od Donalda Trampa. I ne zanima me koga su stavljali protiv njega, ali Kamala Haris nije bila odgovarajuća, bila je fabrikovana holivudska kreacija.

"Kamala ne bi prošla ni kasting za film"

- I tada sam rekao čuvenom reditelju Robu Rajneru na Tviteru, on je bio za Kamalu Haris i govorio kako je ona divna. Pisao sam mu na Tviteru, poštujem ga kao umetnika, ali sam rekao: Robe, kada bi pravio kasting za film, da li bi izabrao Kamalu da glumi prvu ženu predsednika? Režiraš film, Kamala Haris ne bi prošla kasting. Ne bi joj dozvolili da uđe u sobu. Možda za neku sporednu ulogu, ali glavnu nikada - navodi Davi.

Davi nam je opisao i kako je protekla izborna noć u Trampovom štabu:

- Zamisli najveći koncert ACDC, Elvisa, Frenka Sinatre, Tonija Beneta, zamisli da imaš sve te zvezde na jednom mestu koje prave koncert za ceo svet. I to je samo za 1000 ljudi. I ti si u toj prostoriji. To je privilegija. Pokušavam da ti opišem uzbuđenje u tom trenutku. Kao da je bio koncert Tejlor Svift na steroidima, zato što se radilo o pravoj Americi i o svetu. Zato sam rekao da je bilo kao Roki, Roki na steroidima. Zato što je to bilo to. Kada pogledaš prvi i drugi deo filma Roki, ti osećaš tu nadu, osetiš ushićenje u trenutku pobede, trenutak kad je protivnik oboren, to je čudesno. I reći ću ti nešto. Tamo, te noći, već je bilo čudesno što nije ubijen, kada je u poslednjoj sekundi pomerio glavu, bio sam tamo i sretao sam ljude koje nisam poznavao i one koje jesam, tamo je bila i manja soba za oko stotinak ljudi, ljudi koji su sa njim prijatelji više od 50 godina, veliki donatori, moj prijatelj Li Rizuto, njegova divna žena Deniz, koji su me upoznali sa familijom Rizutom, predivnom familijom. Moj prijatelj Toni Ol Krejman, u tom prostoru… Boraveći u tom prostoru upoznavali su me sa predivnim ljudima, ljupkim Amerikancima, skromnim ljudima.

Kako vidite ulogu Ilona Maska u timu Donalda Trampa? Koje će promene on doneti administraciji i državi? Da li Trampova pobeda donosi novu nadu za Ameriku?

- Pre svega, imate Odeljenje za efikasnost vlade (DOGE), kao dodž koin, njemu već raste cena, dodž koinu. On i Vivek Ramasvami su zaduženi za to. U našoj vladi plaćaju račune, I tu su papiri ovolike debljine, ljudi nemaju pojma šta je u njima. Ko će čitati to sve? Šta se dešava? Neki birokrata koji je postavljen tu od strane nekoga kaže dobro je glasati za ovo. Uzaludno bacanje para, vlade to rade širom sveta. Tako da će Ilon, zajedno sa Ramasvamijem, početi da pravi rezove i reći ovo je neefikasno, neefikasno, neefikasno. To će biti mnogo jače, Amerika će se vratiti mnogo jača. Već vidimo da će Evropska unija koristiti američku naftu, američku energiju...

Foto: Shutterstock

- Znači imate to, imate dalekosežne ideje koje ima Ilon, imate Roberta Kenedija Mlađeg… Znate, hrana u Evropi je mnogo zdravija nego u Americi, mnogo zdravija, i on je veliki pobornik toga. Oni će sada biti u poziciji da imaju neograničen pristup sajmovima hrane i brze hrane, i šta će se davati mladima i odraslima da smanje masovnu gojaznost koja se dešava u Americi zbog lošeg kvaliteta naših namirnica. Biće mnogo različitih promena, dolazi veoma uzbudljivo vreme.

"Danas je jutro u Americi"

- Tvitovao sam pre nekoliko dana, Donald Džej Tramp je 47. predsednik Amerike, danas. Juče je bilo jutro za Ameriku, danas je jutro u Americi. Ljudi imaju takav osećaj - objašnjava nam američki glumac i dodaje:

- Ne kažem da ljude ne zanima zemlja koja je uz levicu, ali oni misle da je nešto iskrivljeno posebno u zajednici u Holivudu, čiji sam deo 46 godina. Ne mogu da razumem kako oni ne mogu razumeti američki narod, svakog čoveka, svakog Džon Doua u svetu, Mister Smita… Ljude koji nemaju novac elite da bi radili ono što žele. To je ono što je sjajno u ljudima koji postavljaju takve ljude oko sebe, koji su uspešni i koji će poštovati radnu klasu i koji žele da vide čoveka iz radne klase, običnog čoveka koji se uzdiže. To je nešto što su republikanci želeli i uspeli su.

- Nazivali su Trampa nacistom, fašistom… To je tako smešno. Oni su bili nacisti, oni su bili fašisti, levica. Oni su bili nacisti i fašisti iz levice. Ono što su oni želeli je socijalni marksizam i želeli su da kontrolišu živote svakoga. Razumeli smo to još iz kovida.

- Oni će očistiti kuću - zaključuje Davi.

Šta će Tramp uraditi povodom velikih sukoba koji postoje u svetu? Da li ima rešenje? Koja su tvoja predviđanja po pitanju konflikta u Gazi i Ukrajini?

- Mislim da će pregovarati. Mislim da će rešiti to. Već su razgovarali i sa Zelenskim i sa Putinom. Već su razgovarali sa Putinom obojica, i Tramp i Ilon Mask. Holivudu je ispran mozak. Trebalo bi da oni budu ti koji žele slobodu govora, ali oni ipak cenzurišu sve koji se ne slažu sa njima. Imaju politiku da svi koji glasaju za Trampa nisu dobrodošli na njihovoj večeri za Dan zahvalnosti. Mislite o tome.

"98 procenata medija laže američku javnost i prodaje zajedno sa Holivudom vojnoindustrijski narativ, kreiranje rata i konflikta, umesto smirivanja, poput ovog što se dešava u Ukrajini i Rusiji".

- Majkl Savaž je napisao knjigu „Liberalizam je mentalni poremećaj”. Oni su nešto nalik tome. Ja saosećam sa ljudima, ali morate biti inteligentni u vezi sa tim.

Kako vidite ulogu Srbije i razvoj odnosa između Amerike i Srbije tokom Trampovog mandata?

- Mislim da je Srbija veoma bitna zemlja. Znam da je Srbija u prošlosti bila veoma blizak saveznik. Znam kada je Bajden došao da je postavio ambasadora u Srbiji koji možda nije bio najbolje rešenje za Srbiju i Ameriku. On je još iz Klintonovog perioda, a nisam siguran da Srbija voli taj period. Tramp takođe nije voleo taj period. Pretpostavljam da će Trampova era biti zaštitnička i prijateljski nastojena prema Srbiji. Kako bi i trebalo da bude. Mislim da je budućnost svetla. Znatiželjan sam da vidim koga će on da postavi za ambasadora u Srbiji.

- Ovo je digresija, ali je interesantno i istorijski za mene jer znaš da sam radio film u Srbiji, koji je imao sjajne kritike. Pretpostavljam da će biti sjajni odnosi između Srbije i Amerike u budućnosti, zaključuje Davi za "Novosti".