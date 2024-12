JEDINSTVENI: Sa 3.000 operacija na otvorenom srcu "Dedinje" evropski rekorder

INSTITUT za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" 2024. godinu završava sa još jednim rekordom! Tokom ovih 12 meseci uradili su čak 3.000 operacija na otvorenom srcu, što je jedinstven rekord na evropskom kontinentu!

Dragan Milovanović

Na postignutom rezultatu juče su im čestitali ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktori drugih zdravstvenih ustanova koji su se juče okupili u "Dedinju".

Ministar zdravlja Lončar rekao je da je 3.000 uspešnih operacija na otvorenom srcu tokom 2024. rezultat kojim se ponosi cela Evropa, kao i da su kardiovaskularni hirurzi ponos zdravstva Srbije.

- Nastavite dalje, ovo nije vaša granica, vi možete više. Vaš rezultat su ljudi koji su operisani, koji su sada kod kuće sa svojim porodicama. To je jedino što se pamti - rekao je Lončar.

Ministar je istakao da će država nastaviti da ulaže u zdravstvo i naveo je da veruje da će Srbija imati još rezultata kojim će se ponositi cela Evropa.

- Veliki je podvig izvršiti za godinu dana 3.000 operacija na otvorenom srcu uz upotrebu mašina za vantelesni krvotok - rekao je direktor "Dedinja" profesor dr Milovan Bojić. - Mi smo apsolutni evropski rekorder. Zapravo, mi smo zaključno sa 24. decembrom do podne uradili 3.350 operacija na otvorenom srcu, jer smo 350 uradili u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci. Od 1978. do danas operisali smo više od 75.000 pacijenata. Nemojte mi zameriti što ću kao zvezdaš za primer uzeti "Marakanu". Ni ovaj stadion ne bi mogao da primi sve naše operisane pacijente. Mi smo sve te ljude vraćali porodici, društvu, ekonomiji, odbrani zemlje, i to je svrha i smisao našeg postojanja i trajanja i zato se ja ponosim našim timom.

Profeosr Bojić je podsetio da ovo nije jedini rekord "Dedinja", već samo jedan u nizu.

- Kad sam 1996. godine najvećem svetskom kardiohirurgu, predsedniku Teksas Hard instituta, Dentonu Arturu Kuliju rekao koliko mi radimo, nije mi verovao, smatrao me potpuno ludim čovekom. A, kada je proverio lično je došao u "Dedinje" da 16. novembra 1996. uradi 2000. operaciju na otvorenom srcu u dve operacione sale. Dakle, i ranije smo ostvarivali rekorde, testirali naše sisteme, kako funkcionišu organizacija, sinhronizacija, logistika. U jednom danu smo operisali 21 pacijenta, pa se nismo ni time zadovoljili. Odmah nakon toga smo obarali sopstveni rekord sa 25 operacija u jednom danu.

Ove godine "Dedinje" se, kako je rekao Bojić, zauzelo da se sprovede jedan vrlo ambiciozan plan i program, uklopajući se u mere države i Ministarstva zdravlja, a to je da se ukinu liste čekanja.

- Ovih 3.000 pacijenata su bili na listi čekanja. Zato su sada zahtevi pacijenata da se leče na "Dedinju" ogromni. Mi kardiohirurške intervencije zakazujemo unutar 30 dana. Toliko je potrebno da se pacijent pripremi za intervenciju - rekao je Bojić.

Profesor Bojić je podsetio da je on najduže na čelu u Institutu "Dedinje", a možda i rukovodilac sa najdužim stažom u zdravstvenom sistemu Srbije.

U maniru selektora U MANIRU fudbalskog selektora Milovan Bojić je nabrojao juče na maloj svečanosti u "Dedinju" tim stručnjaka koji su postigli evropski rekord po broju operacija na otvorenom srcu: - Vođa: prof. dr Mićović, vrhunski igrači: prof. Stojanović, docenti Vuković i Borović, doktori Bojović, Stranković, Papić, Miličić, Milačić, Okiljević, Kajtović, Živković, Stojković, Boričić, doktorke Vujičić, Jovanović, Lokas, Sekić. Anesteziju je predvodila profesorka Vulić Stojanović, perfuziju dr Jagodić, dr Đoković na čelu ekipe u intenzivnoj nezi, profesorka Petrović, šef preoperativne pripreme, profesor Otašaević na postoperativnom odeljenju, sestra Vasić koja je stajala na čelu svih tehničara, a režija, scenario i organizacija su povereni Milovanu Bojiću.

- Drage moje kolege i koleginice, Institut "Dedinje" je kuća u kojoj stanuje smisao našeg trajanja i postojanja. Najsigurniji smo kada smo pod njegovim krovom, i najjači kada smo složni i kada se međusobno poštujemo i uvažavamo. Ovo je sigurno mesto za lekare koji rastu u buduće vrhunske doktore. Ovde smo mi da im pomognemo da cvetaju, klijaju, pupe i razvijaju se. Gledano sa tog stanovišta, Institut ima osiguranu bodućnost. Oni znaju, umeju i hoće, prema tome biće još vremena za nove podvige i rekorde.

Šestić izašao sa srcem donora U "DEDINjU" je ove godine obnovljen transplantacioni program i dosad su presađena tri srca. Poslednji transplantirani pacijent je nekadašnji reprezentativac Miloš Šestić, koji je juče napustuio bolničku sobu i otišao kući sa srcem donora. - Ubeđen sam iz svog velikog isksutva, niko se ne bi polakomio da velikom fudbaleru presadi srce. On je u sedmoj deceniji.