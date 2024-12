UNIQA: Unapređuje kvalitet servisa zdravstvenog osiguranja

STAVLjAJUĆI na prvo mesto klijente i njihovu potrebu za efikasnom, brzom i kvalitetnom uslugom, po kojoj je UNIQA brend prepoznatljiv više od deceniju i zbog čega je kompanija godinama u samom vrhu vodećih pružalaca zdravstvenog osiguranja na našem tržištu, UNIQA je uvela dodatno unapređenje servisa i prelazak na novi model rada koji podrazumeva potpuni angažman profesionalne asistentske kuće.

Prateći razvoj privatnog zdravstvenog osiguranja koje je među najbrže rastućim osiguranjima kod nas, ali i stepen zadovoljstva uslugom, UNIQA je proširila kapacitete svog kontakt centra poveravajući servis timu stručnjaka profesionalne asistentske kuće.

Uz nove tehnologije i obučene stručnjake, korisnici MedUNIQA privatnog zdravstvenog osiguranja mogu očekivati još kvalitetniju podršku 24/7, brže zakazivanje pregleda i rešavanje zahteva.

Usled višestrukog povećanja broja poziva, UNIQA je uz postojeći 011/71 50 760 za zakazivanje pregleda aktivirala još jedan broj telefona 011/36 36 967. Klijentima je kao i do sada na raspolaganju imejl adresa meduniqa@uniqa.rs, kao i online forma meduniqa@uniqa.rs na putem koje mogu poslati svoje zahteve za pregled.

Uz potpuno razumevanje važnosti brze reakcije, svim klijentima je omogućeno da sistematske preglede i ostale preglede u vrednosti do 12.000 dinara mogu da realizuju bez uputa I bez plaćanja troškova pregleda, uz prethodno zakazivanje termina direktno u izabranoj ustanovi.

Uz to, kompanija vrši i refundiranje troškova svim klijentima, u okviru ugovorenih pokrića, koji se odluče da sami pokriju troškove pregleda.

Uz unapređen servis, UNIQA osiguranje kontinuirano radi na inovativnim rešenjima. U skladu sa tim, uveden je potpuno besplatan servis za sve nove korisnike UNIQA privatnog zdravstvenog osiguranja – Telemedicina, odnosno online konsultacije sa doktorom. Umesto odlaska u zdravstvenu ustanovu uz Telemedicinu je moguće obaviti konsultacije sa lekarom telefonskim pozivom, chat-om ili video pozivom u terminu koji klijenti sami odaberu.

MedUNIQA privatno zdravstveno osiguranje tokom cele godine omogućava organizaciju i pokriće troškova lečenja u više od 1000 privatnih i državnih ustanova na teritoriji cele Srbije, pružajući komfor i dostupnost medicinske usluge gde god da se nalazite. Svesni da u svakom trenutku mogu da nas iznenade situacije u kojima se ne osećamo najbolje, znamo koliko je važno da u slučaju bolesti imamo dobar oslonac, efikasnu pomoć i negu.

Poštujući potrebe i interesovanja klijenata, UNIQA u svojoj ponudi ima tri paketa privatnog zdravstvenog osiguranja: VITAL Start koji može obuhvatati vanbolničko lečenje od 1.000, 1.500 i 2.000 EUR – u zavisnosti od ugovorenog paketa, VITAL Elegant koji pokriva troškove vanbolničkog i bolničkog lečenja, uključujući i zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja u visini do 10.000 EUR i VITAL Elite u koje je uključeno vanbolničko i bolničko lečenje kao i zdravstvena zaštita trudnica i porodilja u visini do 100.000 EUR. Uz VITAL Elite paket moguće je zaključiti i pokriće za bolničko lečenje u 42 zemlje Evrope sa godišnjim limitom do 2.000.000 EUR.

Unapređenjem servisa za korisnike privatnog zdravstvenog osiguranja UNIQA želi da dodatno osnaži reputaciju kompanije koja visoko ceni klijente i pruža im najbolju uslugu, zbog čega joj je do sada poverenje poklonio veliki broj korporativnih klijenata i građana. Zdravlje naših klijenata zaslužuje najkvalitetniju uslugu.

Zbog toga je UNIQA kontakt centar za podršku u pružanju zdavstvenog osiguranja i zakazivanja pregleda na raspolaganju 24/7 tokom cele godine.

Saznajte više o ponudi, pokrićima i pogodnostima koje nudi privatno zdravstveno osiguranje MedUNIQA na linku ili nas posetite u jednoj od UNIQA poslovnica širom Srbije.