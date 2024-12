PREKO MILION EVRA ZA PODRŠKU OBRAZOVANJU: UniCredit osnažuje za budućnost

SUŠTINSKA poluga razvoja društva za UniCredit Banku u Srbiji i UniCredit Fondaciju jeste oblast obrazovanja, u koju ulažu više od milion evra kroz različite projekte u periodu od 2023. do 2026. godine.

Podrška UniCredit temelji se na osnaživanju obrazovnih insitucija i edukatora kroz svojevrstan naučni pristup suštinskoj promeni obrazovnog sistema Srbije.

Brz razvoj tehnologije i povećana globalna konkurentnost doveli su do toga da je znanje postalo ključni faktor uspeha kako za pojedince, tako i za države. U celoj Evropi, prepoznata je važnost visokokvalifikovane radne snage, ali i opasnost od ranog napuštanja školovanja s čime se suočavaju ruralne sredine.

Stoga, cilju da obrazovanje postane glavni postulat društvenog uticaja kompanija, usmerena je i UniCredit Banka u Srbiji.

Banka nastoji da osigura da nijedno dete ne bude sputano svojim socio-ekonomskim poreklom i da svima budu dostupne jednake mogućnosti za obrazovanje.

Osnaživanjem obrazovnih institucija, povezivanjem privrede i formalnog obrazovanja, UniCredit pokreće učenike da već tokom školovanja na praktičan način primenjuju znanje, koriste svoje talente i veštine i kontinuirano se razvijaju.

Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke ističe: “Ulaganje u obrazovanje je investicija u budućnost naše zajednice. To nije samo društveno odgovorno, već i pametna poslovna odluka.

Kvalifikovani kadrovi su ključni za uspeh cele ekonomije, a ulaganjem u obrazovanje osiguravamo da buduće generacije imaju veštine potrebne za zahtevno tržište rada. Uzevši sve to u obzir, u našoj banci jedan od osnovnih postulata poslovanja je upravo obrazovanje.

Aktivno sarađujemo s mnogobrojnim institucijama kako bismo svi zajedno uskladili obrazovne programe sa strateškim ciljevima napretka države.Verujemo da na taj način stvaramo sinergiju koja će doneti korist našoj zemlji.”

Kroz različite projekte UniCredit Banka i UniCredit Fondacija pokreću mlade ljude da „otključavaju svoj potencijal“ i da se razvijaju.

Budućnost se gradi u učionicama, a nastavnici su oni koji time upravljaju. Podrška obrazovnom sistemu počinje upravo osnaživanjem nastavnika omogućavajući im sve alate koji su im potrebni da budu najbolji mogući edukatori, kako bi uvek pružali dodatu vrednost svom radu sa učenicima.

UniCredit fondacija

UniCredit Fondacija, uz podršku UniCredit Banke, teži da dodatno osnaži lokalnu zajednicu i izgradi inkluzivnije školsko okruženje koje nudi kvalitetnu nastavu za svu decu u Srbiji, kroz projekte koje sprovodi u partnerstvu sa različitim organizacijama.

Samo za godinu dana, kroz projekat “Osnaženi za budućnost” (RePower Your Future) koji Fondacija sprovodi u saradnji sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement), izvršen je uticaj na 3.481 učenika kroz osnaživanje i edukaciju u 190 srednjih škola u različitim programima: takmičenja Poslovni izazov, program Učenička kompanija, takmičenje Izazov specijal, program Poslovna etika.

Kroz trogodišnji projekat pokrenut tokom ove godine, „I ja sam nastavnik: Zajednice učenja kao podrška nastavničkom identitetu“, a koji će realizovati tim nastavnika i istraživača sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doprineće rešavanju brojnih izazova u obrazovnom sistemu u Srbiji, posebno jačanju profesionalnog identiteta, autonomije i dobrobiti nastavnika kroz kreiranje „zajednica učenja“ u školama.

Ovim projektom biće obuhvaćeno više od 600 nastavnika i više od 15.000 njihovih učenika u 60 osnovnih škola iz različitih delova Srbije. Od toga, više od 300 nastavnika biće direktno uključeno u jednogodišnji program podrške za razvijanje relevantnih kompetencija, sa ciljem unapređivanja njihove dobrobiti, kvaliteta nastave i funkcionisanja škole kao proaktivne zajednice koja uči.

U narednih pet godina, kroz saradnju sa organizacijom Teach for All u Srbiji, plan je da se kroz mrežu 100 motivisanih i posvećenih edu-inovatora (nastavnika), utiče na više od 10.000 učenika u manje razvijenim regionima Srbije, sa ciljem da razviju veštine potrebne za zajedničko i individualno delovanje u svojim sredinama.

Kroz partnerstvo sa “Grupom za obrazovanje” koju čine Nordeus fondacija, Centar za promociju nauke, Inicijativa Digitalna Srbija i Dostignuća mladih u Srbiji, zaposleni UniCredita bili su angažovani kao mentori u programu Finansijska pismenost koji je u prošloj godini obuhvatio više od 1.500 učenika iz 47 srednjih škola u Srbiji.

UniCredit Banka u Srbiji

Kao ključni partner programa Galaksija kup, u partnerstvu sa Nordeus fondacijom, UniCredit Banka će otvoriti priliku za školske zajednice da kroz takmičenje i konkretne projekte tehnoloških inovacija postanu deo sveobuhvatnog obrazovnog pokreta koji podržava inovativnost i kreativnost kod mladih.

Naime, ovaj program omogućava nastavnicima i učenicima elektrotehničkih škola iz cele zemlje da se povežu sa vršnjacima, stručnjacima i liderima iz industrije, pružajući im neprocenjivo iskustvo koje će ih motivisati da nastave svoj profesionalni razvoj i doprinesu društvu kroz inovacije.

Fondaciji gimnazije „Veljko Petrović“ iz Sombora, banka je dodelila stipendije za najbolje somborske gimnazijalce, dok je takođe podržala organizaciju učešća učenika u međunarodnim takmičenjima (Olimpijada iz fizike) Matematičke gimnazije u Beogradu.

Finansijska podrška banke usmerena je i na sprovođene aktivnosti Foruma mladih sa invaliditetom, kroz aktivnosti za društveno uključivanje osoba sa invaliditetom, zastupanja i promovisanja ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Kroz konkurs „Srećni keš kredit“, Muzička škola u Nišu opremljena je novim instrumentima. Istovremeno, UniCredit Banka godinama obnavlja enterijer i unapređuje radno okruženje u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, pa je tako u protekloj godini podržala OŠ „Milan Ilić Čiča“ u Aranđelovcu, OŠ „Vuk Karadžić“ u Ćupriji, školu za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ u Nišu, kao i specijalnu školu sa domom učenika Bubanj.

Dodatno, u saradnji sa AFA asocijacijom (Asocijacija za afirmaciju potencijala žena) sproveden je i MOGIS Program za osnaživanje devojčica da se bave naukom, tehnologijom, inženjerstvom, umetnošću i matematikom. Jedan od ciljeva projekta jeste da okupi i poveže veći broj devojčica i devojaka, kao i da smanji rodnu razliku u tehnološkim zanimanjima i promoviše pozitivne uzore kroz mrežu mentora iz institucija i kompanija.

U Srbiji je naširoko rasprostranjen problem nedostatka radne snage u prosveti, što utiče na raspodelu kvalitetnog nastavničkog kadra.

Zbog takve situacije, seoske škole se često zatvaraju, a deca odlaze u gradske i prigradske škole.

UniCredit Banka je u saradnji sa UniCredit Grupom podržala osnivanje organizacije Teach for All u Srbiji, kao i njihovo pridruživanje globalnoj mreži Teach for All, kako bi kroz osnaživanje nastavnika uticali na promene u obrazovnom sistemu u zemlji i omogućili dostupnost kvalitetnog obrazovanja za svu decu.

Kako nastavljamo da osnažujemo naše zajednice da napreduju, nastojimo da pružimo neophodnu podršku za dalje jačanje lokalnog obrazovnog sistema i otključavanje potencijala sledeće generacije Srbije.