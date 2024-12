NOVI RED VOŽNJE SRBIJAVOZA STUPIO NA SNAGU U NEDELJU, 15. 12. 2024.

KAO i svake godine, pred Novu godinu se usvaja novi red vožnje koji važi do istog perioda naredne godine. Usvojene izmene donose najviše novosti za građane Pančeva, Vršca i Zrenjanina, u cilju unapređenja putničkog železničkog prevoza.

Foto: Arhiva Srbijavoza

Srbijavoz predstavlja novi red vožnje koji planira 434 polazaka dnevno, što je za 36 polazaka više nego u prethodnoj godini.

Najviše izmena odnosi se na polaske koji povezuju Beograd sa Pančevom, Vršcem i Zrenjaninom. Naime, nekadašnji Panvoz prelazi na novi nivo i biće pokriven najmodernijim elektromotornim vozovima. Dodato je 8 novih polazaka i neke od linija su od Pančeva produžene do Zemuna. U ovim vozovima, važiće pojedinačne i pretplatne karte, kao i sve povlastice Srbijavoza, sa posebnim popustima za đake i studente. Slično je i sa polascima namenjenim Vrščanima, jer se takođe uvodi 8 novih polazaka, a sve linije su produžene od Vršca do Zemuna. Ovakvom organizacijom saobraćaja putnici iz Pančeva i Vršca moći će da putuju direktno do Novog Beograda i Zemuna, bez presedanja. Uvedeni su i novi vozovi između Zrenjanina i Pančevačkog mosta.

Dalje, novi red vožnje za 2024 / 2025 donosi i izmene u vremenima polazaka za neke od najpopularnijih linija, u koje svakako spada i međunarodni noćni voz za Bar, koji će iz Zemuna polaziti ranije nego do sad, pa se putnici savetuju da obavezno provere podatke na sajtu Srbijavoza. Novo vreme polaska ima i jutarnji voz za Užice i nedeljni voz između Beograda i Priboja, koji će kretati iz stanice Zemun. Uz to, i neki polasci između Beograda i Niša se skraćuju te će vozovi polaziti, tj. dolaziti u stanicu Beograd Centar, umesto u Zemun.

Dnevni voz na relaciji Zaječar - Negotin - Zaječar više neće saobraćati, a zbog planiranih radova koji su otpočeli 11.11.2023. na pruzi Sićevo - Dimitrovgrad, ni u novom redu vožnje nije planiran saobraćaj na relaciji Niš - Dimitrovgrad - Niš.

Od 17.12.2024. godine Soko vozovi saobraćaće ponovo na svakih sat vremena na pruzi Beograd – Novi Sad.

Srbijavoz obaveštava putnike da će od sutra 17. decembra doći do prilagođavanja reda vožnje Soko vozova na pruzi Beograd – Novi Sad. Soko vozovi će kao i prethodnom redu vožnje saobraćati sa polascima na svakih sat vremena, od 05.00 časova do 22.43 časova.

Srbijavoz podseća svoje putnike na popust od 10% za onlajn kupovinu karata putem aplikacije „srbijavoz“ za iOS i android uređaje, kao i na vebsajtu www.srbijavoz.rs na kom se nalaze i uvek dostupne i ažurirane informacije o svim polascima u železničkom saobraćaju.