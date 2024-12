DAMNJANOVIĆ: Za dalju borbu protiv korupcije neophodan jak institucionalni okvir

DIREKTOR Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović izjavio je danas da dalja borba protiv korupcije bez jakog institucionalnog okvira delovanja ne može dati dobre rezultate.

FOTO: Novosti





Damnjanović je istakao da korupcija ne poznaje granice i predstavlja planetarni fenomen i ukazao da su u borbi protiv korupcije važna iskustva uporedne prakse drugih država.



On je naveo da je Agencija za sprečavanje korupcije razvila instituconalne mehanizme za prevenciju korupcije.

- Idući u korak sa vremenom razvijamo i primenjujemo mehanizme za procenu rizika korupcije u normativnim aktima i usmeravamo i pratimo procese lobiranja u Srbiji, ali i sprovodimo istraživanja u oblasti korupcije da bismo još snažnije udarili na taj društveni fenomen - naglasio je Damnjanović.

On je reagujući na navode pojedinih medija da će Agencija za sprečavanje korupcije obeležiti Međunarodni dan borbe protiv korupcije svečanom akademijom umesto stručnim skupom, rekao da je ta institucija organizovala međunarodnu konferenciju sa kvalitetnim panelistima.

- Organizovali smo dva stručna panela i doveli vrhunske paneliste koji su najeminentniji stručnjaci u svom domenu. Mi želimo da se borimo i radimo zajedno, a korupcije ima svuda i niko je nije lako iskorenio - rekao je on.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je na konferenciji da je jedan od prioritetnih zadataka srpske policije borba protiv korupcije i da u toj borbi nema i ne sme biti zaštićenih.

- Stav rukovodstva naše države po tom pitanju vrlo je jasan, a to je da je neophodan snažan i odlučan odgovor svim pojedincima koji svojim koruptivnim ponašanjem remete razvoj naše zemlje, samim tim i bolji život svih građana i reputaciju Republike Srbije - rekao je Dačić.

On je dodao da su u institucionalnom smislu Agencija za sprečavanje korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova osnovni stubovi na kojima se zasniva suzbijanje korupcije u Srbiji, s obzirom na to da predstavljaju preventivni i represivni organ protiv korupcije.

- Ova godina svakako je u tom smislu donela veliki broj prilika da se ova saradnja pokaže na delu i to u dva vrlo složena i bitna procesa kroz koje trenutno prolazimo. Na prvom mestu, to je bio peti krug evaluacija preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (GREKO), gde je doneta odluka da delegaciju Srbije predstavljaju sve relevantne institucije naše države - rekao je Dačić.

On je istakao i da je MUP aktivnim učešćem i prisustvom na sednici GREKO preuzeo deo odgovornosti za dotadašnje rezultate u pogledu ispunjavanja preporuka, kao i da je nakon dostavljanja izveštaja od strane GREKA, MUP nastavio svoje aktivnosti u cilju usvajanja preporuka.

Dačić je rekao da je ovu godinu obeležilo i usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028 i pratećeg Akcionog plana za 2024-2025. godinu.

- Ministarstvo je implementacijom svih GREKO preporuka u ovaj najznačajniji nacionalni dokument kojim se usmerava borba protiv korupcije u Srbiji, pokazalo da je prevencija korupcije prva linija odbrane od korupcije i time iskazalo maksimalnu spremnost da pruži punu podršku Agenciji za borbu protiv korupcije, kao nosiocu preventivnih mera - naglasio je ministar.

On je dodao da je zajednički cilj u narednoj godini implementacija GREKO preporuka i sprovođenje svih aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojana Šćepanović rekla je da Srbija spremna da se sistemski i odgovorno suočava sa svim izazovima koje korupcija postavlja pred društvo, pre svega kroz posvećenost u primeni antikorupcijskih mera, zatim kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i izgradnjom transparentnog sistema koji će štititi interese svih građana.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović naveo je da to ministarstvo vidi Agenciju za sprečavanje korupcije kao važnog saradnika u borbi za vladavinu prava i da, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, pruža punu podršku Agenciji za obezbeđivanje uslova za redovno funkcionisanje i konstantno jačanje kapaciteta.

Šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu rekao je na konferenciji da je korupcija ozbiljna pretnja vladavini prava i da ona, kako je naveo, podriva poverenje u državne institucije.

On je istakao da je neophodno podržati dobro upravljanje kroz principe transparentnosti, zakonitosti i odgovornosti, koji su, kako je ukazao, od suštinskog značaja za podsticanje održivog razvoja, ekonomskog razvoja i poverenja javnosti.

- To je put koji vodi do prosperitetnog i pravednog društva koje je dobro mesto za život svih, a borba protiv korupcije je važna obaveza OEBS-a - naveo je on.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva navela je da je borba protiv korupcije duboko ukorenjena u pravnoj i demokratskoj tradiciji Evrope.

- Borba protiv korupcije odražava našu zajedničku viziju za bolju budućnost. Kao što znate, vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti EU i oličava naš zajednički identitet i zajedničko pravno nasleđe - istakla je Halačeva.

Prema njenim rečima, iskorenjivanje korupcije je ključno za negovanje unutrašnjeg tržišta koje dobro funkcioniše, gde građani i preduzeća sarađuju u međusobnom poverenju.

Konferenciju je organizovala Agencija za sprečavanje korupcije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.