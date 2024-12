UČENIK DOBIO POTRES MOZGA I ZAVRŠIO U BOLNICI: Skočio i udario glavom u zid, sve zbog Tik-tok izazova

UČENIK OŠ "Aleksa Šantić" iz Kaluđerice zbog Tik-tok izazova "leteći Supermen" završio je u bolnici sa potresom mozga, a to nije jedini izazov koji je zaludeo decu u Srbiji.

Foto Shutterstock

Pojavio se i snimak iz jedne škole na kom se vidi dečak koji zadržava dah dok nije ostao bez svesti, a druga deca sve to snimaju.

U školi u Kaluđerici sve se dešavalo na velikom odmoru. Nekoliko učenika učestvovalo je u izazovu koji se izvodi tako što se po dvoje dece drže za ruke i tako formiraju čvrstu osnovu, dok jedan učenik skače pravo na njihove ruke postavljajući se u položaj "Supermena" koji leti.

Učenik iz OŠ "Aleksa Šantić", prilikom izvođenja opasne igre, pao je i udario glavom o zid. Onesvestio se. Zavladala je panika među ostalim đacima, pozvali su nastavnike, a oni Hitnu pomoć. Zbrinut je prvo u Urgentnom centru, a zatim Institutu za majku i dete. Sada je dobro, miruje kod kuće.

Za njega se može reći da je imao sreće. Moglo je biti mnogo gore. Nije samo on završio sa povredama u izvođenju tog izazova. U komentarima na Tik-tok stoji da su deca na taj način lomila ruke, noge, rame, skočni zglob.

Izazov nije popularan samo među decom u Srbiji, već i u regionu, ali i celom svetu. Nedavno su rumunski mediji objavili da je samo u jednom danu u dečjoj bolnici u Bukureštu zbrinuto više od 20 dece, koji su povređeni u opasnoj igri.

Aleksandru Ulici, upravnik dečje bolnice, rekao je nedavno da je alarmantno porastao broj dece koja su zbrinuta kod njih zbog opasne igre i da su to uglavnom prelomi.

- Juče je bilo najmanje 20 pacijenata sa prelomima i traumama posle ovih izazova, a verovatno će ih biti još. Najviše imaju prelome ruku i ramena. Trenutno imamo dva hospitalizovana pacijenta, koji će biti operisani. Uglavnom su deca uzrasta starijeg od 10 godina - izjavio je Ulici 3. decembra.

Danas deca na internetu provode više sati dnevno, a najveći deo vremena posvete društvenim mrežama.

Psiholozi kažu da društvene mreže mogu da budu korisne ukoliko se koriste umereno, ali da se stalno mora napominjati deci da sve što se na njima odvija ne mora da bude stvarno.

Psiholog Ana Vlajković objašnjava da izazovi na Tik-toku predstavljaju za adolescente nešto "neodoljivo", čemu teško da mogu da se odupru, najviše zbog vršnjačkog pritiska.

- Većina adolescenata razmišlja 'ako to rade svi, onda ću to uraditi i ja'. Kada su to bezazleni izazovi, onda nije problem, ali ima i izazova u kojima mogu da povrede sebe, ali i drugog i to je opasno. Deca nemaju razvijenu svest o konačnosti života. U uzrastu od 11, 12, 13 godina oni znaju da smrt postoji, ali je to za njih apstraktno i daleko.

Dodaje da se deca u tom uzrastu ponašaju nepromišljeno, jer ne vide opasnost u svemu tome.

- Opasnost od društvenih mreža postoji, ali ih je teško zabraniti. Kako zabraniti nekoj populaciji da koristi platforme koje su na internetu - pita ona.

Australija je prva zemlja koja je nedavno donela zakon o zabrani društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina.

Zakon, za koji se očekuje da stupi na snagu u novembru 2025. godine, postavlja neke od najstrožih kontrola društvenih mreža na svetu i primoraće platforme da osiguraju mehanizam za proveru starosti.

Sada su sve oči uprte u njih i kako će sprovesti usvojeni zakon. Sve zemlje su saglasne da nešto mora da se uradi, jer su mnogi zbog Tik-tok izazova izgubili život. Takođe, sve je više samoubistava među mladima, ali i onih koji doživljavaju psihičke traume zbog događaja na internetu.

(rt.rs)

