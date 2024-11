SNAŽNA MEĆAVA U OVOM DELU SRBIJE: Beograd zapljusnula kiša, a evo šta nas tek čeka (VIDEO)

VREME danas je oblačno i hladno, u nižim predelima sa kišom. U brdsko-planinskim predelima pada sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača

Foto OT

Tako je i na srpskoj planini Goliji, gde je kamerom zabeležena vejavica kakva se retko viđa.

Na prostoru Zlatiborskog okruga u toku noći snežne padavine nanele su novih desetak centimetara snega, te sada visina snežnog pokrivača na ovoj planini prelazi na pojedinim mestima i 20 centimetara.

Kako je najavio meteorolog Ivan Ristić, kiša, susnežica i sneg će biti zastupljeni u celoj Srbiji od četvrtka, 5. decembra popodne ali i u petak, 6. decembra. Sneg je prema najnovijoj prognozi moguć i u nižim predelima južnije od Save i Dunava.

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i iznad većeg dela zemlje suvo sa najvišom temperaturom do 8 stepeni.

Prema prognozi Republičkoj hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), u Vojvodini će biti sunčanih intervala, dok se kiša i susnežica očekuju na krajnjem jugu i ponegde na istoku Srbije, a sneg u brdsko - planinskim predelima uz manji porast snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren istočni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak. Najniža temperatura od 1 stepen do 5 stepeni, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo.

(Alo)