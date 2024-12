TAJNOJ ELITI TREBA RAT DA ZAVLADA SVETOM: Termin "teorija zavere" smislile strukture duboke države da prikriju opasne namere

ODLAZEĆI predsednik SAD Džozef Bajden je odlukom svoje Demokratske stranke odstranjen iz nedavne predsedničke kampanje zbog očigledne psihofizičke nesposobnosti.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Administracija ove stranke nije pak sprečila istog senilnog čoveka da u poslednjim danima vlasti odobri Ukrajini korišćenje američkih raketa dugog dometa za gađanje ciljeva u Rusiji, iako to može da odvede u nuklearnu katastrofu u kojoj nema pobednika.

Istovremeno američki admiral Rob Bauer, šef Vojnog komiteta NATO, objavljuje da Alijansa razgovara o nanošenju preventivnih "preciznih udara" po ruskoj teritoriji. Ko je ovlastio visokog oficira SAD da iznosi takve predloge? Da li je to Bajden, koji često ne može da se seti ko je, ali potpisuje odluke koje bi mogle da izazovu treći svetski rat? Ili neko iz senke upravlja obojicom?

Budući američki predsednik Donald Tramp kaže da je reč o tajnoj strukturi moći koju naziva duboka država i kojoj je objavio rat do istrebljenja. Po Trampovim rečima, ona je i bez objave rata pokazala svoje namere prema njemu, organizujući zaveru i dva atentata tokom izborne kampanje, a očekuje se još sličnih pokušaja. Trampovi protivnici iz redova demokrata tvrde da je to teorija zavere.

Foto: Profimedia Atentat na Trampa organizovan je u tajnim strukturama administracije SAD

- Teorije zavere ne postoje, postoji samo zaverenička praksa. Pežorativni termin teorija zavere smislili su i koriste agenti uticaja tajnih struktura moći da diskredituju svakoga ko prozbori iole suvislo o tim konspirološkim strukturama. Da bi se razumeo svet u kome živimo i geopolitika neophodno je korišćenje konspirologije, naučne discipline koja se bavi istraživanjem prakse zavereništva kroz istoriju, bez obzira na to da li je reč o civilnim, vojnim, finansijskim ili bilo kojim drugim strukturama moći. Samo tako dolazimo do otkrivanja kriptopolitike, tajnih sadržaja unutar javnih politika. Njih je više od 80 odsto u onome čime se politika bavi, čak i kada nije povezana sa konspirološkim strukturama. To je realnost i ko to ne razume ne može da se bavi politikom - kaže prof. dr Ljubiša Despotović, predsednik Naučnog veća i rukovodilac Centra za političku teoriju u Institutu za političke studije (IPS) u Beogradu.

FOTO: Privatna arhiva Prof. dr Ljubiša Despotović

On je sa docentom dr Vanjom Glišinom, naučnim saradnikom i članom Centra za političku teoriju, autor knjige "Geopolitika i kriptopolitika", prve koja se naučnim metodama bavi temama tajnih struktura moći.

- To je ono što se naziva dubokom državom u SAD, ali pošto je reč o imperiji koja upravlja celim atlantističkim Zapadom, uticaj istih konspiroloških struktura se prenosi na ceo taj prostor. Duboka država je onaj deo administracije i birokratije u SAD koja se ne menja sa smenom predsedničkih administracija i služi kao poluga moći za konspirološke strukture u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, obaveštajnim agencijama, Pentagonu... Na primer, ni predsednik SAD, ni Kogres ne kontrolišu njihovu banku Federalne rezerve koje su od 1913. u rukama privatnih struktura koje odlučuju kada će i koliko novca štampati. One pozajmljuju novac pod određenim uslovima samoj državi i tako je faktički kontrolišu. To je primer stvarne moći koja se krije iza javne vlasti. Slična stvar se događala sa narodnom bankom u carskoj Rusiji krajem 19. veka, koju su kontrolisale iste tajne strukture moći kao i u SAD. Duboka država je upravljački sloj koji održava kontinuitet moći bez obzira na to ko je na vlasti - kaže prof. dr Despotović.

Foto: Tanjug/AP Javna vlast Amerike je pod kontrolom kripto-struktura u njenoj birokratiji i administraciji

On ukazuje da je u istoriji dobro poznata zaverenička praksa planiranja i izvršenja političkih prevrata, pučeva i revolucija, ali da su ti spektakularni vidovi osvajanja vlasti samo vrh ledenog brega.

- Za nauku su interesantnije konspirološke varijacije iza kojih stoji globalna elita i koje se izvode u dugim vremenskim periodima. Pojednostavljeno, tu "elitu" čine četiri klastera. Prvi su monarhijske i deo aristokratskih porodica Zapadne i Centralne Evrope sa britanskom i holandskom monarhijom na čelu. Drugi je Vatikan sa religiozno-vojno-obaveštajnim redovima i sa njima blisko povezanim aristokratijama severne Italije, južne Nemačke, Španije i Škotske. Treći su porodice finansijera, bankara i velikih industrijalaca u SAD i Velikoj Britaniji u takozvanoj anglosferi. Četvrti su dijaspore, pre svih jevrejska, jermenska i libanska. To je skrivena, kriptopolitička ekonomija kapitalizma. Glavne etape u razvoju kapitalizma i formiranju severnoatlantske vladajuće klase su istovremeno i faze u stvaranju zatvorenih nadnacionalnih struktura, kao što su masonerija, iluminati, društvo Rodsa-Milnera, Klub Bilderberg... u kojima su prisutni predstavnici svih klastera svetske elite. U tom krugu je smišljen globalizam kao ideologija koja je promenila ne samo sistem vrednosti već i genetski kod zemalja atlantističkog Zapada, putem onoga što se naziva "oružje masovnih migracija" - kaže dr Despotović.

vikipedija Američka elita se tradicionalno učlanjuje u konspirativne interesne organizacije: šema zgrada tajnih drušatva na prestižnom koledžu Jejl iz 1880.

Objašnjava da globalistička elita želi ostvarivanje apsolutne dominacije nad planetom, što podrazumeva vojno osvajanje pre svega Rusije i njenih resursa: problem je to što ovaj plan ne može da izvede sa starim evropskim i američkim stanovništvom:

- Pre svega Evropljani posle dva svetska rata više nisu spremni da ginu za "više" interese tajnih centara moći. To se vidi i u sukobu u Ukrajini gde se računalo da će mase izginulih Ukrajinaca zameniti sveže trupe iz Evrope, ali to se ne dešava. Pošto Evropljani više ne žele da ginu, tajna svetska elita je odlučila da zameni stanovništvo i napravi ono što se u literaturi naziva Evroarabijom. Zato se u Evropu naseljavaju migranti iz islamskog sveta koji je u demografskom smislu potentan, a u religijskom kompaktan i radikalizovan. Islamski svet pak pristaje na to iz sopstvenih razloga, pre svega zbog ambicije za širenjem.

Profesor ukazuje da postoje velike sličnosti današnjeg vremena sa onim u kome se uzdigao nemački nacizam promovišući ideju germanske nadrase i "novog poretka":

- Evroatlantski Zapad je lansirao ideju globalizma koja će kroz proces globalizacije stvoriti novi svetski poredak u kome će vladati evroatlantisti, koji su sebe proglasili za nosioce civilizacije, višu rasu. I oni smatraju da imaju pravo da obave depopulaciju čovečanstva. Tom projektu smetaju zemlje koje imaju dugu istorijsku tradiciju i apsolutno se ne uklapaju u ono što postmoderni Zapad promoviše kao svoj sistem vrednosti, koje podsećaju na satanizam. Njemu smetnja nisu samo velike države kao Rusija, Kina i Iran. Glavnim protivnikom u ovom delu sveta globalisti smatraju Srbiju, jer su Srbi narod sa izuzetnim osećajem patriotizma koji je definisan kao najveća prepreka za ostvarenje novog svetskog poretka.

Foto AP Ko, zaista, organizuje migantski cunami?

GLASAJU ALI NE BIRAJU VLAST

ZAVERA je svaka skrivena organizovana politička akcija grupa ili pojedinaca usmerena protiv javnog interesa i dobra građana, zagrantovanih ustavom i zakonima države, ili opšteprihvaćenog međunarodnog pravnog poretka, kaže prof. dr Despotović:

- Cilj zavere je sticanje protivpravne koristi ili nezakonite dobiti, a delatnost je zaverenička jer se sprovodi kroz insitucionalni okvir, iako se celokupno planiranje i donošenje odluka odvija izvan tih sistema. Tako je došlo do erozije zapadne demokratije gde na izborima glasači samo glasaju, ali ne biraju vlast. Ona se sklapa na osnovu interesa onih koji finansiraju i kontrolišu čitave procese.