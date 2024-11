STIŽE SNAŽNO NEVREME: Upozorenje RHMZ-a

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije oglasio se upozorenjem za gotovo celu zemlju na snažno nevreme u toku današnjeg dana.

Foto: Shutterstock

- Danas se, usled premeštanja hladnog fronta, sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje značajna promena vremena: osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 cm u nižim predelima i od 10 do 20 cm, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima - navodi se upozorenju RHMZ-a.

Oni dodaju da se prestanak snega očekuje uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

Vremenska prognoza za danas

Kiša i lokalni pljuskovi koji su zahvatili sever Vojvodine, u toku prepodneva će se proširiti i na ostali deo pokrajine. Kiša se pre podne očekuje ponegde i u ostalom delu Srbije, dok će se u Negotinskoj Krajini ujutro lokalno lediti pri tlu.

Vremenska prognoza za vikend

U subotu, 23. novembra, ujutru se provejavanje snega očekuje još samo na krajnjem jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje. U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, u nedelju ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje još ponegde u centralnim i južnim predelima.

(Informer)