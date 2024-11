MAGLA ILI SMOG? Kako da prepoznate razlike i znate šta udišete

KADA ujutru pogledamo kroz prozor i vidimo da je veoma maglovito, često se zapitamo: Da li je ovo samo jesenja magla ili je u pitanju gust smog?

Da li teško dišem samo zbog prehlade, jer je ipak sezona virusa, ili je to zbog ovih štetnih gasova u vazduhu? Postoje načini da sami zaključimo koja pojava je u pitanju, a dovoljno je samo da pažljivo posmatramo izmaglicu i obratimo pažnju na to kako se osećamo.

Magla i smog mogu isprva da izgledaju potpuno identično, pa je teško razaznati šta je zapravo u pitanju, posebno jer zagađenost vazduha u Srbiji na mnogim mestima često dostiže velike nivoe. Ipak, postoje neke ključne razlike koje pokazuju da li se samo nakupila vodena para ili se formirao gusti oblak zagađenja.

ŠTA JE MAGLA, A ŠTA SMOG

Magla je složena meteorološka pojava koja smanjuje vidljivost na manje od 1 kilometar. U vazduhu je uvek prisutna mala količina vodene pare, ali kada su male kapljice aerosola vidljive, one smanjuju vidljivost i to je poznato kao magla. Jednostavno rečeno, to je samo oblak koji leži veoma nisko blizu površine Zemlje.

Magla se sastoji od miliona sitnih kapljica aerosola ili kristala leda i nastaje kada hladan vazduh u blizini površine zemlje kondenzuje vodenu paru u sebi. Ove kapljice su dovoljno lagane tako da mogu da ostanu i lebde u vazduhu. Takođe, od magle zavisi i pojava smoga, jer je on mešavina magle, dima i čestica. Sve nemeteorološke pojave, kao što su aktivnosti spaljivanja strništa, emisije gasova iz vozila i slično, dovode do stvaranja smoga.

Kada je magla već prisutna u vazduhu, ona sadrži vlagu, a dim i čestice prljavštine se "zalepe" za čestice vlage, te nastaje smog koji smanjuje vidljivost i utiče na zdravlje.

GLAVNE RAZLIKE

Prema rečima stručnjaka, ove dve pojave se mogu razlikovati po izgledu: Smog je sivkaste boje, a prava magla (ona koja nije pomešana sa česticama dima, koja se retko viđa u gradovima) je izrazito bele boje. Nivo zagađenja u magli se može uočiti ako se javljaju žućkaste, zelenkaste i sive nijanse.

Tu su i svi nadražaji koji mogu da se jave: Dok od magle nećemo osećati nikakve poteškoće u disanju ili slične reakcije, sa smogom je drugačije. Oni koji su osetljiviji na smog mogu iskusiti iritaciju u očima, grlu, kao i respiratornom traktu. Smog, koji je mešavina više štetnih gasova koji vise u vazduhu, može imati ozbiljne dugoročne posledice ako se udiše, što uključuje infekciju pluća, astmu, bronhitis, upalu pluća i još mnogo toga. Ako već imate zdravstvene probleme, produženo izlaganje smogu može ih pogoršati, a neki od vidljivijih uobičajenih reakcija su:

*Kašalj

*Poteškoće u disanju

*Iritacija i svrab u očima, nosu i grlu

*Svrab u grudima

*Iritacija u respiratornom traktu

KAKO DA UMANjITE ŠTETNE POSLEDICE

Dok je u nekim slučajevima nemoguće izbeći smog, preporučljivo je da se trudite da ga što manje udišete. Kada vidite vidljivu žuto-braonkastu izmaglicu, izbegavajte boravak napolju ako je to moguće. Važno je da se hidrirate, kako ne bi došlo do iritacije grla, a u ekstremnijim slučajevima, koristite efikasnu zaštitnu masku, prenosi "Tajms of India".

Opasnost može da vreba i u zatvorenom prostoru, tako da proveravajte kvalitet vazduha u prostorijama u kojima najviše boravite, a ako je potrebno, koristite prečistače vazduha. Važno je zapamtiti da svi negativni efekti smoga mogu biti umanjeni ako se brinete o svom celokupnom zdravlju putem ishrane i fizičke aktivnosti.

