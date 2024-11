POLARNI VRTLOG PRED VRATIMA SRBIJE: Stigla detaljna prognoza za celu zimu, evo da li će biti snega za Novu godinu (FOTO)

HLADNA, maglovita jutra i niska oblačnost obeležiće veći deo vikenda, a zatim sledi vremenski rolerkoster koji u Srbiju donosi temperaturne oscilacije, kišu, olujnu košavu i sa prolaskom hladnog fronta kroz takozvana “bečka vrata” zahlađenje i sneg u nižim i višim predelima.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Meteorolog amater Ivan Ristić kaže da očekuje da se za Aranđelovdan 21. novembra zabele krovovi. Prema njegovoj vremenskoj prognozi to je samo uvod u drugu turu snega koja će biti znatno veća, jer kada hladni front prođe “bečka vrata” u sredu 20. novembra, prvo će početi da pada sneg u Sloveniji i Hrvatskoj, i širiće se prema nama.

- U četvrtak do nas stiže hladni front. Kiša će preći u sneg, mogu da se zabele i krovovi, dok južnije od Beograda treba očekivati više snega. Posle toga, u petak popodne i predveče bi trebalo da bude više snega. Do tada će vreme u Srbiji biti relativno toplo i promenjivo, temperature će biti od 12 do 15 stepeni, što je prosek za prvu dekadu novembra, međutim, mi smo već imali i imaćemo opet decembarske temperature koje su u proseku od 4 do 8 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Objašnjava da se na mapama jasno vidi da će sneg prekriti celu Srbiju, i prema trenutnim prognozama južnije od Save i Dunava mogao bi da napada do 10, 20, čak i 30 centimetara. Temperatura će pasti na nula stepeni.

Foto: Novosti

Posle hladnog fronta i snega stiže otopljenje?

- Posle snega u petak i subotu, ide nam manje otopljenje, s tim što neki od modela daju jače otopljenje, a meni deluje da će biti umereno. Zbog porasta vazdušnog pritiska može ponovo da se formira niska oblačnost i da bude magle, pogotovo što će biti snega, i ujutru može da bude jakih mrazeva – kaže Ristić.

Krajem novembra i početkom decembra očekuje se hladniji period, dok su periodi otopljenja su pod znakom pitanja jer “gore može da bude i jako toplo, ali ako se formira magla i niska oblačnost, ne treba očekivati više od 5-6 stepeni Celzijusa”.

Foto: Printscreen Facebook/Ivan Ristić

Smena otopljenja i zahlađenja sa snegom se nastavlja i u decembru

Prema njegovoj dugoročnoj vremenskoj prognozi za jesen i zimu, koju je radio zajedno sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, do marta će biti hladnije nego prošle i nekoliko prethodnih zima i očekuje se više padavina.

Januar i februar, prema sadašnjoj prognozi, biće pravi zimski, povremeno će padati sneg a najviša dnevna temperatura će biti od 0 do 5 stepeni, minimalna i do -10 stepeni Celzijusa.

- U decembar ove godine ulazimo sa promenjivim vremenom koje će ličiti na pravo zimsko. Sredinom tog meseca će biti kraćih otopljenja sa maksimalnim dnevnim temperaturama od oko 10 stepeni, što je novi uvod u dolazak hladnog fronta sa snegom i pad temperature na oko 0 stepeni.Konačno ove godine možemo očekivati i sneg za Novu godinu – zaključuje Ristić.

(Blic)