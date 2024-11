OD +20 DO OBILNOG SNEGA: Ovaj dan sledeće nedelje donosi neverovatan preokret

NAREDNIH dana očekuje se veoma promenljivo vreme. Sledeće sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije i češće padavine.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčano vreme. Ujutro se očekuje vrlo hladno, uz mraz, u većini predela i uz maglu.

Jutarnja temperatura biće od -6 do 0°C, maksimalna dnevna od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

U ponedeljak na severu i zapadu Srbije više oblaka, dok će na jugu i jugoistoku biti sunčano.

Maksimalna temperatura biće od 8°C na severozapadu Bačke do 16°C na istoku Srbije, u Beogradu do 10°C.

U utorak prolazno naoblačenje, na severu ponegde sa slabom kišom.

Sve više će jačati snažan ciklon, pa će i južno strujanje biti veoma izraženo.

Maksimalna temperatura biće i iznad 15 stepeni.

U sredu se pod uticajem veoma snažnog ciklona očekuje veoma vetrovito, povremeno i uz olujne južne vetrove.

Očekuje se i jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Foto: N.Živanović

Tokom dana uslediće i prodor hladnog fronta, uz drastično zahlađenje i skretanje vetra na veoma jak severozapadni, povremeno i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće od 12 stepeni u Bačkoj do 20°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima, što su vrednosti i za 10 stepeni više od proseka, naveo je meteorolog amater Đorđe Đurić.

Nakon prodora hladnog fronta, uslediće veoma jako zahlađenje, a kiša će na planinama iznad 800 metara preći u obilni sneg.

U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro snežna granica spustiće se na 400-500 metara, a ponegde će kiša preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima.

Dakle, u četvrtak osetno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača u brdskop-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura biće od 2 do 8°C, na jugu Metohije do 10°C.

U četvrtak krajem dana potpuno razvedravanje.

Foto: Tanjug

U petak uticaj novog snažnog ciklona, uz olujne južne vetrove i novo prolazno naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko-planinskim predelima uz dalje povećanje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C. Prema večeri razvedravanje.

Narednog vikenda suvo. Ujutro se očekuje magla i mraz, a tokom dana toplije, uz porast temperatura.

Dakle, pred nama je period veoma promenljivog vremena, uz uticaj snažnih ciklona i padavina i uz drastične smene vazdušnih masa.

(Telegraf)