JUNACI NAM DALI PUTOKAZ: OBeležen Dan primirja, centralna ceremonija kod Spomen-kosturnice Branilaca Beograda

NACIONALNI praznik Dan primirja obeležen je juče u Srbiji nizom ceremonija, polaganjem venaca i odavanjem počasti, a centralna ceremonija je održana kod Spomen-kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju.

Foto Tanjug

Vence su položili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Nemanja Starović, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.

Vence su položili i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici udruženja opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, boračkih udruženja i diplomatskog kora.

Starović je istakao da se nikada ne smeju zaboraviti oni koji su se borili i žrtvovali se za našu slobodu.

- Njihova hrabrost i ljubav prema otadžbini moraju nam biti večiti orijentir. Decenije neopravdanog zaborava zamenilo je novo vreme, u kom najslavnije pokolenje u istoriji našeg roda dobija dostojnu ljubav i poštovanje svojih potomaka i države. Mir i sloboda nisu neko zatečeno stanje, već nešto za što se moramo svakodnevno boriti - naglasio je on.

Venci su položeni i na francuskom vojnom groblju, kao i kod Spomen-kosturnice ruskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu.

Vence su na francuskom groblju položili ministar Đorđe Milićević, francuski ambasador u Beogradu Pjer Košar.

Kod Spomen-kosturnice ruskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu vence su položili ministar Nenad Popović i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-

-Harčenko. Ministar inostranih poslova Marko Đurić položio je venac na grob Nikole Pašića. Mojsilović, Vučević i Starović, Foto Tanjug

Srbija je u Prvom svetskom ratu izgubila 1,24 miliona ljudi, odnosno 28 odsto celokupnog stanovništva po popisu iz 1914.

Premijer Srbije Miloš Vučević položio je, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, venac na spomenik Neznanom junaku na Avali.

- Jedna žrtva kakve nema ravne u evropskoj istoriji. Ti su ljudi umrli i gladovali, ratovali i krvarili, ali Srbiju nisu dali. Našu zastavu, čast, slobodu i obraz. To su bile dužnost i vera, to je bio zavet slobodi i Lazarevoj Srbiji. Hvala vam na svemu što ste imali i dali. Hvala vam što ste utrli pravac i put. Hvala vam što ste nas učinili dostojnim da se možemo zvati vašim potomcima. Naš jedini zavet jeste da budemo vas dostojni. Neka živi Srbija u večnosti! Neka se zna da smo na današnji dan trijumfalno pobedili kao narod i država! - napisao je Vučević u spomen-knjizi.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je i na Srpskom vojničkom groblju u Bitolju.

* * * * * * * * * * * *

Parastosi i počast herojima širom zemlje

DAN primirja obeležen je juče u Paraćinu svečanim skupom kod Spomenika oslobodiocima u centru grada. Parastosom koji je služilo sveštenstvo Crkve Svete Trojice, pevanjem himne, minutom ćutanja i polaganjem venaca, odata je počast stradalim junacima a na taj deo istorije i ostvareno jedinstvo srpskog naroda u jednoj državi prisutne je podsetio istoričar Dejan Perić.

U Badovincima, na Drini, svečano je obeležena devedesetogodišnjica od junačkog i viteškog dela na Drini, srpske vojske pod komandom vojvode Stepe Stepanovića, i reda proslavljenog Gvozdenog puka naše slavne armije. Okupili su se poštovaoci tih div junaka iz raznih krajeva Srbije, koji su postavili spomen-obeležje u znaku krsta.

U Vranju je i ove godine, kraj Spomenika žrtvama bugarskog okupatora 1915-1918, obeležen Dan primirja. Tom prilikom, predsednica Skupštine Zorica Jović, govorila je o strašnim posledicama jednog od najvećih sukoba u istoriji čovečanstva.

Na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora, vence i cveće položili su narodni poslanici iz ovog kraja, rukovodioci Vranja i Vranjske Banje, komandant 4. brigade Kopnene vojske pukovnik Siniša Nikolić sa saradnicima, predstavnici policije i BIA, pokreta "Veterana", Udruženja potomaka ratnika i drugi. E. D. N.

* * * * * * * * * * * *

MILORAD DODIK, PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE

Uvek na strani pobednika

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim Srbima Dan primirja.

- U svim proteklim ratovima, a što istorijske činjenice nesporno potvrđuju, srpski narod je bio žrtva tiranije i okupacije. Mnogi osvajači su kidisali na srpsku zemlju i srpski narod sa željom da nas pokore i unište. Ono na šta možemo i treba da budemo ponosni jeste da smo uvek bili na pravoj strani, strani patriota i pobednika, a ne tirana - poručio je Dodik.

Foto: AP Photo/Armin Durgut

On je naglasio da su se Srbi u Velikom ratu borili za oslobođenje ne samo svog naroda, već svih porobljenih južnoslovenskih naroda, uvereni da slobodu donose i njima. Dodik je naveo da je srpski narod vekovima svoj na svome, "dočekivao je i ispraćao mnoge imperije, od Otomanske do Austrougarske, od nemačke fašističke okupacione sile, NDH, pa do neke takozvane armije BiH, i uvek, nažalost, uz velike žrtve, izlazio kao pobednička strana i gradio svoju državu iz pepela, ali je gradio i izgradio".

* * * * * * * * * * * *

MARKO ĐURIĆ, MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA

Sećamo se golgote

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je Srbija u Prvom svetskom ratu platila visoku cenu slobode, zbog čega će naša država i njeni građani nastaviti da čuvaju srpsku državnost, slobodu i nezavisnost kao vrhunske nacionalne vrednosti.

- Sećamo se golgote kroz koju su u ratnim godinama prošli naša država i naš narod, ali i istrajnosti i herojstva slavnih predaka zahvaljujući kojima danas postojimo - objavio je Đurić.

Foto Tanjug

On je istakao da je srpski narod bio najveća žrtva Prvog svetskog rata.

- Centralne sile, vođene imperijalnim ambicijama, pokušale su da izbrišu sa mape jednu malu, ali slobodoljubivu zemlju. Srbija je u tom ratu izgubila više od četvrtine stanovnika i 62 odsto radno sposobne muške populacije - podsetio je Đurić.

* * * * * * * * * * * *

ALEKSANDAR VULIN, POTPREDSEDNIK VLADE SRBIJE

Srbi danas razdvojeni granicama

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbima trebalo više vremena da izbroje mrtve posle svojih pobeda nego što je pobedničkim i poraženim silama zapada trebalo vremena da se pomire i zaborave srpske patnje i stradanja. Prema njegovim rečima, Jugoslavija, stvorena srpskim žrtvama, omogućila je uz sve svoje mane da svi Srbi žive u jednoj državi, da je revizijom rezultata Drugog svetskog rata uništena Jugoslavija, a da je razbijanjem državne zajednice Srbije i Crne Gore završena revizija rezultata Prvog svetskog rata.

FOTO: Privatna arhiva

Kako je naveo, osveta poraženih sila uz veselo učešće nekadašnjih srpskih saveznika danas se nad Srbima sprovodi otimanjem AP KiM, poništavanjem Republike Srpske i besramnim zahtevima da Srbija uvede sankcije Rusiji koja je zbog Srbije ušla u Prvi svetski rat:

- Mi, Srbi se danas sećamo Gavrila Principa, Voje Tankosića, Dragutina Dimitrijevića, vojvode Vuka, vojvoda Mišića, Putnika, Stepanovića, Bojovića, kralja Petra, regenta Aleksandra i 1.300.000 ubijenih Srba.

Vulin je naglasio i da su Srbi danas ponosni na pobedu svojih dedova i tužni jer su rat počeli sa dve slobodne srpske države, a njihovi unuci žive razdvojeni granicama za koje smo mislili da smo ih krvlju izbrisali:

- Srbi, srećan nam Dan pobede, neka drugi slave primirje.

* * * * * * * * * * * *

Tradicionalna komemoracija na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu kod Pariza

Ambasadorka Hrustanović na svečanosti kod Trijumfalne kapije

TRADICIONALNOM komemoracijom na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu kod Pariza, u organizaciji i prisustvu većeg broja naših klubova i udruženja, Srbi iz Francuske i francuski prijatelji odali su počast povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Na ovom groblju sahranjeno je 747 srpskih vojnika. Parastos je služio otac Slavko Pavlović, sveštenik parohije Svetog Vasilija Ostroškog iz Pjerfita, dok je ispred ambasade prisustvovala konzul Anđelka Šimšić.

- Ovaj dan podseća nas na položene žrtve i našu trajnu odgovornost da se ta stradanja ne ponove - poručila je Šimšićeva.

Komemoracija je započela minutom ćutanja.

- Kada bi svakoj srpskoj žrtvi paloj u Prvom svetskom ratu odali poštu minutom ćutanja, potpuna tišina bi trajala 866 dana, 6 sati i 35 minuta. Skoro dve i po godine bez reči. Srbija je skupo platila slobodu - istakao je Nenad Stojanović iz Udruženja "Kraljevina Srbija".

Velikom broju prisutnih obratio se i Saša Pešić iz udruženja "Svi Srbi u Parizu".

- Suočene s novim izazovima i brzim promenama u svetu, Francuska i Srbija imaju važnu odgovornost, ne samo da očuvaju, već i da unaprede ovo vekovno prijateljstvo - istakao je Pešić.

U programu su učestvovali i najmlađi đaci Dopunske škole na srpskom jeziku u Parizu.

Intonirane su himne Srbije i Francuske, otpevana je i pesma "Tamo daleko", a položen je i veći broj venaca. Jedan od njih položio je i Aleksandar Franeta u ime opštine Budva. Na komemoraciji je bio prisutan i bivši ministar u crnogorskoj vladi Aleksandar Stijović.

Ambasadorka Srbije Ana Hrustanović učestvovala je na centralnoj svečanosti kod Trijumfalne kapije u Parizu.

- Bila mi je čast i privilegija da predstavljam Republiku Srbiju na ceremniji obeležavanja Dana primirja. Francuski i srpski narod vezuje duboko prijateljstvo još iz Prvog svetskog rata, kada su se zajedno borili, rame uz rame, na Solunskom frontu. Naše zajedničko nasleđe hrabrosti i solidarnosti i danas služi kao temelj snažnih veza između dveju zemalja - izjavila je tim povodom Hrustanovićeva. G. Č.