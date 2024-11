''AMPUTIRALI SMO MU NOGU NA MESTU NESREĆE'': Ovo je najmlađi pacijent izvučen ispod ruševina u Novom Sadu

TROJE ljudi nalazi se u kritičnom stanju posle tragedije koja se dogodila na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je nakon pada nadstrešnice poginulo 14 osoba, među kojima je najviše mladih.

Lekari se i dalje bore za život ljudi. Ta borba traje već pet dana, a radi se o mladim ljudima, od 18, 23 i 24 godine.

Sva tri pacijenta bila pod ruševinama, ali sa značajnim razlikama u vremenu dolaska. Mladić od 18 godina bio je prvi dovežen u Urgentni centar, a njemu je na licu mesta amputirana noga.

- Svi su bili ispod ruševina, ali taj mladić od 18 godina je prvi dovežen. On je najkraće boravio pod ruševinama, nije bio potpuno zatrpan, ali je i on bio ispod njih. Dve mlade žene su došle nekoliko sati kasnije, tek dva ili tri sata nakon što je pristigla teška mehanizacija i kada su uspeli da ih oslobode. One su duže bile pod ruševinama. To je možda jedna razlika, ali generalno su svi bili pod ruševinama i svi su pretrpeli teške povrede - objasnila je prof. dr Vesna Turkulov, v.d direktora KC, dodajući da je mladom momku na licu mesta izvršena traumatska amputacija noge.

Kako ističu lekari, prognoza za pacijente neizvesna.

