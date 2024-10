VELIKI USPEH NAŠE ZEMLJE: Srbija u Izvršnom odboru Svetske zdravstvene organizacije

U SRBIJI će do kraja nedelje biti oblačno, uglavnom suvo, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 15 do 20 stepeni Celzijusa, negde čak i više, a prema najnovijoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, za vikend se očekuje "front koji će u Srbiju doneti zahlađenje", ali bez padavina. Jutarnje će biti od 0 do 5 stepeni, a maksimalna do 15 stepeni Celzijusovih.