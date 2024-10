NASTAVNIK FIZIČKI NAPAO UČENIKA NA EKSKURZIJI: Incident u subotičkoj školi OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"

Na ekskurziji učenika osmih razreda OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” dogodio se incident u kome je nastavnik matematike fizički napao učenika V.R. (14) i naneo mu vidljive povrede.

foto:subotica com

-Pravilo da u ponoć svi moramo da budemo u svojim sobama. Nekolica nas, drugara i drugarica, bili smo kod nas u sobi i neko doba smo se razišli. Međutim, ostale su neke stvari i ja sam krenuo da vratim papuče drugaricama, čija je soba bila naspram sobe nastavnika matematike. Samo samo im to dao i izašao napolje. U tom trenutku nastvnik je izašao iz sobe, nisam tad čak ni video ko je izašao samo sam čuo da je neko agresivno otvorio vrata. Nisam se ni okrenuo, već samo počeo da trčim ka svojoj sobi. Kako sam zatvarao vrata nastavnik me je sustigao, uleteo i priklještio me vratima, kvaka me je udarila u grudni koš a on me je udario u lice - prepričava nam traumatično iskustvo V.R., u prisustvu majke Jelene. - Počeo je da me vuče za ruke, gde su mi ostali tragovi od njegovih noktiju. Rekao je kako sam ga probudio, kako ne može da spava neko vreme jer lupamo na vrata. Rekao je da je neko pet puta lupao na vrata, ali ja to nisam uradio.

Revolitirana majka odmah po povratku u Suboticu odvela je dete na pregled u hitan prijem i Dečji dispanzer, gde su mu utvrđene povrede koje odgovaraju opisanoj situaciji.

-Odmah je pozvao policiju i zbog toga su ga kritikovali. On je je dobar đak, mirno dete, čak možda i previše. Tačno je da nije trebao da bude na hodniku u to doba, nije treba da vraća te papuče, ali to nije razlog da njega nastavnik fizički napadne. Očigledno su njemu ranije deca lupala na vrata i pobegla, a on se našao tu kad nije trebalo i na njemu je iskalio sav bes - dodaje majka.