ČETRDESET ODSTO VIŠE POGINULIH POČETNIKA: Agencija za bezbednost saobraćaja izdala priručnik za mlade vozače

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja izdala je "Vodič za mlade vozače", prvenstveno namenjen onima bez ili sa malo vozačkog iskustva, ali ga mogu koristiti i ostali.

Prema podacima kojima Agencija raspolaže, mladi čine oko 20 odsto poginulih i oko trećinu povređenih na godišnjem nivou. Samo ove godine, za prvih devet meseci život je izgubilo 87 u saobraćajnim nezgodama, što je za oko 40 odsto više nego u istom periodu prošle godine i za oko 13 odsto više u odnosu na petogodišnji prosek. Najviše stradaju kao vozači i putnici u putničkim vozilima, a zatim i kao motociklisti.

- Mladima je znanje najsvežije i nesporno je da ga poseduju posle položenog vozačkog ispita. Međutim, teže procenjuju saobraćajne situacije i često učestvuju u saobraćajnim nezgodama bez drugog učesnika u saobraćaju, odnosno u onima u kojima dolazi do sletanja sa puta. Analizama smo utvrdili da su to nezgode do kojih najčešće dođe zbog gubitka kontrole nad vozilom, odnosno neiskustva. To je bio povod i razlog da pripremimo jedan ovakav praktični vodič - kažu u Agenciji.

Priručnik je dostupan svima i može se preuzeti sa sajta Agencije.