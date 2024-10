POPOVIĆ SA KOSAČOVOM: Važno je da čuvamo sećanje na oslobodioce Beograda i naše pretke

MINISTAR bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović sastao se sa zamenikom predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantinom Kosačovom i tom prilikom istakao da je važno da čuvamo sećanje na pretke koji su se borili za slobodu u Drugom svetskom ratu i da budemo dostojni njih.

Popović je nakon sastanka sa Kosačovom rekao da je srećan što je povodom velikog praznika došla delegacija Rusije.

-Mi smo danas zajedno, kao što su naši preci vojevali zajedno. Crvena armija je zajedno sa srpskom vojskom oslobodila Beograd, oslobodila celu Srbiju. Hiljade i hiljade vojnika ruske Crvene armije je ovde sahranjeno i mi moramo da čuvamo uspomene na naše pretke, koji su pobedili najveću pošast 20. veka, nacističku Nemačku, rekao je ministar.

Dodao je da su zajedno bili tada u toj velikoj borbi i pobedi i da će i sada u nedelju biti zajedno na obeležavanju godišnjice.

-Siguran sam da ćemo za ovakve praznike sećanja biti uvek zajedno i da ćemo biti dostojni naših predaka, dodao je Popović.

Zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov izrazio je zadovoljstvo zbog toga što će prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice od oslobođenja Beograda i istakao da razume koliko je to značajno za srpski narod.

-Smatramo taj praznik našim zajedničkim praznikom, zato što su Beograd oslobađali borci i vaše zemlje, ali i Crvene armije. Ratovali smo rame uz rame, svi naši preci su bili zajedno u tome sa istom idejom, a to je pobeda najstrašnijeg zla u istoriji čovečanstva. Tu pobedu dugujemo našim precima, kojima možemo da se ponosimo. To je pobeda koju niko ne može da nam oduzme. Zato ćemo i 20. oktobra, u nedelju biti svi zajedno, rekao je on.

Istakao je da je važno da se čuva sećanje na ovaj datum i da je to jedan od najvažnijih stvari koja povezuje ruski i srpski narod.

"Naši narodi su bliski, prijateljske smo zemlje bez obzira na sve potrese i iskušenja današnjih vremena", dodao je on.

