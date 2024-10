PRVI PUT OD USPOSTAVLJANJA ZAKONSKE OBAVEZE: Sve lokalne samouprave raspisale konkurse u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO informisanja i telekomunikacija saopštava da su, po prvi put od uspostavljanja zakonske obaveze 2014. godine, sve 144 jedinice lokalne samouprave ove godine raspisale javne konkurse radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Primera radi, prethodne 2023. godine 15 jedinica lokalne samouprave nije izvršilo svoju zakonsku obavezu.

Obaveza raspisivanja javnih konkursa po prvi put je predviđena Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine i odnosila se na organe nadležne za poslove javnog informisanja u Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinicama lokalne samouprave.

Obavezu raspisivanja javnih konkursa ima ukupno 144 jedinica lokalne samouprave, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Podsećamo i na to da je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija u 2023. godini, putem devet javnih konkursa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, opredelilo 322.849.650 dinara za potrebe pružanja podrške proizvodnji medijskih sadržaja, kao i da je ta suma u 2024. godini uvećana i da iznosi 351.700.000 dinara.

Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, određen je rok (1. mart) do koga treba da budu raspisani javni konkursi radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Ovom prilikom ukazujemo na to da tokom ove godine jedan broj lokalnih samouprava nije svoju obavezu ispunio u zakonski predviđenom roku iz razloga što su krajem 2023. i tokom 2024. godine održani lokalni izbori te da je u nekima od njih tokom više meseci ove godine na snazi bilo privremeno finansiranje koje je trajalo sve do usvajanja budžeta za ovu kalendarsku godinu. Iz tog razloga fokus Ministarstva bio je usmeren na ispunjenje zakonske obaveze, a ne na podnošenje prekršajnih prijava protivu odgovornih lica u onim jedinicama lokalne samouprave koje u zakonom predviđenom roku nisu raspisale i sprovele javni konkurs radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Tokom 2024. godine uočeno je i to da su određene jedinice lokalne samouprave umanjile iznose opredeljenih sredstava u odnosu na raniji period. S tim u vezi, ukazujemo na to da je ukupan iznos sredstava koji je opredeljen na svim nivoima javne vlasti (jedinice lokalne samouprave, autonomna pokrajina, Republika) u 2023. godini iznosio 2.015.018.620 dinara, a u 2024. godini 1.383.856.500 dinara što predstavlja značajno umanjenje. Ovo će, kao posebna tema, biti u fokusu Ministarstva u narednom periodu kako bi u 2025. godini bili opredeljeni veći iznosi sredstava.

Takođe, stručne službe Ministarstva uočile su tokom ove godine i to da je određeni broj jedinica lokalne samouprave sredstva opredeljena godišnjim budžetom za potrebe ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja plasirao posredstvom procedura predviđenih Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o javnim nabavkama. S tim u vezi, ovo ministarstvo nastaviće da aktivno sarađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave kako bi one u potpunosti i bez izuzetka implementirale Zakon o javnom informisanju i medijima.

Imajući u vidu to da su svi organi vlasti na sva tri nivoa vlasti (Republika, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave) po prvi put nakon deset godina od uspostavljanja zakonske obaveze sprovođenja javnih konkursa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja to učinile tek ove godine, i to kao posledicu kontinuirane aktivnosti ovog Ministarstva, još jednom svedoči o opredeljenosti i odlučnosti Ministarstva informisanja i telekomunikacija da svi zakonski i drugi propisi u oblasti javnog informisanja u potpunosti budu implementirani.