SERIJAL O SRBIJI NA FRANCUSKOJ TV: Arno Gujon - "Pokazaćemo realnu sliku o nama"

DO kraja godine poznata francuska televizija doći će da snimi nekoliko emisija o Srbiji, na temu srpske kulture, istorije, ekonomije, politike...

Serijal će biti prikazan na veoma popularnoj i gledanoj televiziji. Za nas je to veliki uspeh, jer ćemo na taj način promovisati kulturno nasleđe i istoriju. To u razgovoru za "Novosti" isitiče direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon koji je prethodnih dana sa saradnicima boravio u Parizu i sastao se sa mnogobrojnim novinarima, urednicima uticajnih medija i direktorima publikacija u Francuskoj.

- Francuska publika će na ovaj način moći da upozna srpsku tradiciju, umetnost, muziku, arhitekturu i kulturne spomenike, čime bi se doprinelo boljem razumevanju i poštovanju srpske baštine. Ovim potezom ćemo razbiti stereotipe i prikazati realniju sliku o našoj zemlji, ljudima, društvenom životu i napretku – kaže Gujon, ističući da je njegova poseta Francuskoj bila izuzetno uspešna i da su napravljeni dobri kontakti s vodećim medijima.

Direktor kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju naglašava da medijsko prisustvo može da doprinese jačanju diplomatskih, ekonomskih i kulturnih veza između Srbije i Francuske, a da pozitivna medijska pokrivenost može da stvori osnovu za veću saradnju u oblastima kao što su turizam, investicije i obrazovanje.

- Puna tri dana imali smo sastanke sa predstavnicima velikih medijskih kuća, intelektualcima, ljudima iz sfere kulture. Kontakti koje smo uspostavili biće nam od velike koristi prilikom efikasnijeg reagovanja na dezinformacije koje se ponekada tamo pojavlju. Naš cilj je da u slučaju pojavljivanja lažnih vesti o Srbiji reagujemo brzo i efikasno, tako što ćemo direktno informisati te medije sa činjenicama i podacima, da bi njihovo izveštavanje bilo objektivnije. Plan je da ovakvu praksu sprovodimo ne samo u frankofonim zemljama gde ima preko 320 miliona govornika na tom jeziku, već i za ostale zemlje gde se govori na nemačkom, engleskom i italijanskom – ističe naš sagovornik.

Stiče se utisak da se medijska slika o Srbiji gotovo normalizovala u odnosu na devedesete i da, čak, ima ponovo i simpatija zbog istorijskih veza.

- Činjenica je da je u prošlosti saradnja dve države doživljavala uspone i padove, ali i da je prijateljstvo između dve države, rođeno za vreme Prvog svetskog rata kada su Srbija i Francuska zajedno probile Solunski front, i dalje živo.Verujem da mnogima nije poznato da je prvi ministar odbrane Srbije bio Francuz Ipolit Monden, postavljen na to mesto sa ciljem da napravi modernu vojsku. Istorijske veze Srbije i Francuske su veoma jake, ali na žalost krajem 20. veka došlo je do ogromnog pada saradnje, zbog politike Francuske prema Srbiji. To je trajalo sve do 2018. godine kada je predsednik Aleksandar Vučić prvi put boravio u Parizu, a naredne godine posetu je uzvratio predsednik Emanuel Makraon u julu 2019. godine. Od tada saradnja u svim bitnim segmentima poprima konkretne oblike, a samim tim i bolju percepciju Srbije u Francuskoj. Sve je to uticalo na medijsku sliku koja se menja nabolje – pojašnjava Gujon.

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju naglašava da je nedavna poseta predsednika Makrona pokazala da zahvaljujući strateškoj saradnji i odličnim odnosima dva predsednika, Vučića i Makrona, odnosi između Francuske i Srbije dostižu vrhunac od Drugog svetskog rata.

- Ovi odnosi ne samo da unapređuju ekonomske i političke interese Srbije, već i otvaraju vrata za bolju komunikaciju i razumevanje u globalnim okvirima – ističe naš sagovornik.

Boljoj medijskoj slici doprinose i sportisti, umetnici, kulturni radnici.

DOLAZE NAM RUSI, IDEMO U AMERIKU Posle Francuske, slede slične akcije i u ostalim delovima sveta. - Uskoro ćemo ugostiti jednu stranu novinarsku ekipu iz Rusije koja će snimati emisije o Srbiji. Za dve nedelje putujemo u SAD gde ćemo da otvorimo Prvi festival srpskog filma u Vašingtonu, na kom ćemo predstaviti srpsku filmografiju Amerikancima i njihovim medijima. Očekuju nas i mnogobrojni susreti sa ljudima iz sfere diplomatije, kulture i medija. Uporedo, radimo na jačanju odnosa sa stranim medijima na različitim govornim područjima kao i na razvijanju digitalne diplomatije preko svih dostupnih društvenih mreža – ističe direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju.

- Srpski sportisti su jedni od najvažnijih ambasadora naše zemlje. Njihovi uspesi na svetskoj sceni, poput Novaka Đokovića, Nikole Jokića i mnogih drugih, doprinose pozitivnom imidžu Srbije. Svojom posvećenošću i uspehom ne samo da promovišu srpski sport, već i skreću pažnju na Srbiju kao zemlju talenta i upornosti. Njihov uticaj prelazi granice sporta, jer su često u medijima i šire poruke mira, tolerancije i solidarnosti.

Još jedan most ka boljoj percepciji naše zemlje su umetnici, bilo da su muzičari, filmski stvaraoci, pisci ili likovni umetnici, kaže Gujon. Kroz filmove, izložbe, koncerte i predstave, promovišu bogatu kulturnu baštinu i savremeno stvaralaštvo Srbije:

- Oni pružaju svetlu i inovativnu sliku o Srbiji, pokazujući da smo zemlja sa puno stvaralaca, otvorena za nove ideje i sposobna da doprinosi globalnoj umetničkoj sceni. Kultura može da nam omogući da dopremo do svih, a to sam uvideo i u razgovoru sa stranim novinarima. Lepim člankom na temu srpske kulture u stranim medijima možemo da oborimo barijere i sve predrasude.

Još dosta prostora ima da se medijska slika poboljša.

- Cilj nam je da predstavimo Srbiju iz drugog ugla jer, nažalost, u svetu, pogotovo na Zapadu, i dalje postoje predrasude koje želimo da srušimo. Kako ćemo to da uradimo? Tako što ćemo da ih upoznamo sa Srbijom i njenim narodom kroz njihov boravak u Srbiji. Iz mnogobrojnih susreta koje smo imali pokazalo se da strani novinari žele da dođu u Srbiju.

U tom smislu, Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju već radi na dovođenju stranih novinarskih ekipa u našu zemlju:

- To je izuzetno važno, jer je na taj način mnogo lakše da im predstavimo pravu sliku naše zemlje.

Kancelarija, kaže njen direktor, ima više pravaca delovanja:

- Proaktivan pravac, gde ćemo da predstavimo kulturu i da dopremo do šireg dijapazona medija. Reaktivan pravac, gde ćemo da reagujemo na svaku laž o Srbiji kroz demanti i autorske tekstove. I još jedan proaktivan pravac kroz upoznavanje strane javnosti sa idejama, vrednostima i nacionalnim ciljevima koje branimo i u koje verujemo. Predstavićemo Srbiju kao zemlju bogate kulture i istorije, ali i Srbiju koja gleda ka budućnosti.

Jedno od suštinskih pitanja je kako možemo da utičemo na veću podršku medija kada je reč o KiM i Republici Srpskoj.

- Na Zapadu postoje “novinari za ideje”, koji stvaraju priče iz političkog ugla – kaže Gujon. - Teško je dopreti do takvih novinara ali njihov uticaj je ogroman. Oni su stvarali priče u prošlosti o “zlim Srbima” i “dobrim Albancima, Hrvatima, Bošnjacima itd”. Trudimo se da dođemo do takvih novinara, pogotovo do onih iz mlađe generacije koji ne robuju predrasudama o srpskom narodu, i da im objasnimo naše stavove kao i realnost na terenu. Na taj način, njihov pogled će se proširiti, ispravnije će sagledavati situaciju u Srbiji i na Balkanu, i potom bi izveštavali na pravi način.

Takođe, naš sagovornik naglašava da je uvek dobro preuzeti inicijativu u kreiranju i distribuciji sadržaja koji će medijima ponuditi relevantne, tačne i pristupačne informacije. To podrazumeva dokumentarne filmove, izveštaje, intervjue i druge formate koji će predstaviti realne okolnosti na terenu, istorijski kontekst i aktuelne izazove. Od velikog značaja je i aktivnost na društvenim mrežama i digitalnim platformama gde se informišu mlađe generacije.

- Danas je neophodno iskoristiti moć društvenih mreža i plasirati lične priče koje će dopreti do šire javnosti. Sve to može značajno da podigne svest i podstakne raspravu o svim bitnim temama za Srbiju i srpski narod kao što su Kosovo i Metohija ili Republika Srpska – zaključuje Gujon.