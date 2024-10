STVARAMO LIDERE ZA 21. VEK: Prva konferencija jedinstvene platforme za kreiranje vodećih ljudi biznisa 9. oktobra u Beogradu

PRVA i jedinstvena platforma za kreiranje lidera srpskog biznisa za 21. vek Spark Hub organizuje svoju prvu godišnju konferenciju 9. oktobra u beogradskom hotelu "Hilton", pod nazivom "Stvaranje liderstva za budućnost".

Sanja Jevđenijević i Žaklina Teofilović/ Foto: Promo

Ovaj događaj okupiće 170 učesnika, a među njima su vrhunski biznis lideri najuspešnijih kompanija na tržištu Srbije, kao i vodeći ljudi iz različitih institucija, akademije i sporta koji će nastupiti kao mentori i govornici. Konferencija je naišla na odličan prijem i već doživela uspeh, jer su sve karte za ovaj događaj rasprodate u rekordnom roku. Osnivačice platforme Spark Hub Sanja Jevđenijević i Žaklina Teofilović nisu iznenađene.

- U razvoj talenata se ulaže na različite načine ali uglavnom za sadašnje potrebe biznisa i ono što dolazi eventualno sutra - ističu ove dve iskusne ekspertkinje za upravljanje ljudskim resursima u organizaciji. - Razmišlja se pragmatično i oportunistički. Mi smo odlučile da to menjamo i pravimo nešto što se može nazvati novim poslovnim patriotizmom. Rad i ulaganje u one koji imaju potencijal da postanu vrhunski lideri i povedu neke nove talente na put razvoja i pre svega ih motivišu da ostanu u Srbiji i rade na svom ličnom rastu kao i organizacionoj transformaciji neophodnoj za ekonomski napredak u 21. veku.

Sanja Jevđenijević, partner u kompaniji HR Xcel i Žaklina Teofilović, direktorka ljudskih resursa u MTU Maintenance Srbija naglašavaju da su okupile najveća imena privrede i akademije, više od 30 mentora na CEO i CHRO nivou, odnosno rukovodilaca iz top menadžmenta, direktora i izvršnih direktora koji su zaduženi za upravljanje ljudskim resursima, kao i još neke ljude koji u svojim autentičnim profesijama znaju šta je pritisak i donošenje odluka sa niskom marginom greške.

- Od njih će učesnici učiti i sa njima stvarati vodič za biznis lidere 21. veka koji je zaostavština za budućnost nekim novim vodećim ljudima biznisa - naglašavaju naše sagovornice. - Upravo je to ono što ovu inicijativu čini drugačijom i jedinstvenom, jer ona ima za cilj da znanje i iskustvo lidera, mentora i profesora današnjice, a koji će biti na konferenciji, sumira u dokument koji ćemo podeliti sa tržištem. A on ove godine treba da odgovori na pitanje kakav je lider budućnosti, koje veštine treba da poseduje i kako ćemo ga u organizacijama graditi i osnaživati. Svi odgovori će se stvoriti u interaktivnom radu mentora, direktora i izvršnih direktora kompanija sa učesnicima događaja, među kojima su paneli, kviz, kao i Leadership cafe. To je nešto potpuno novo i drugačije što podstiče na promenu na bolje društva u celini.

Osnivačice platforme Spark Hub naglašavaju da žele da njihova inicijativa postane tradicija, da se ceni obrazovanje i kvalitet u svakoj profesiji i da svi budući lideri uče od onih koji to dokazano jesu i tako prenose veštine i znanja na buduće generacije. Verujemo, kako dodaju, da je ovakav autentičan pristup protkan pravim vrednostima i priznatim merilima kvaliteta glavni razlog za ogromno interesovanje za učešće na prvoj konferenciji Spark Hub.

Nadmetanje i direktora

Na konferenciji platforme Spark Hub prvi put će kod nas biti organizovan kviz između izvršnih direktora i direktora zaduženih za ljudske resurse u vodećim kompanijama na našem tržištu, a među njima su mnogi poznati našoj javnosti. Žiri će biti publika i predstavnici generacije Zed. Takođe, održaće se i događaj pod nazivom Leadership cafe na temu kreiranja liderstva budućnosti koji će mentorisati 40 rukovodilaca iz top menadžmenta poznatih firmi.