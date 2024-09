DA LI SRBIJI PRETE POPLAVE? Oglasio se meteorolog Todorović - Evo kakva je situacija

METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je danas da Srbiji ne prete poplave i da građani nemaju razloga za brigu.

Foto: Tanjug/AP

- Poplavni talas se razvlači i opada, rast vodostaja biće vidljiv isključivo kod Bezdana. Kratko i jasno, stanovnici Srbije nemaju razloga za brigu - rekao je on za Tanjug.

Prema rečima Todorovića, rizik od poplava je veći kod gradova i naseljenih mesta koja se nalaze u blizini reka, odnosno na njihovom priobalju. Todorović je rekao da je Bezdan najuzvodnija tačka u Srbiji, na samoj granici sa Mađarskom, pa je samim tim uvek "na udaru".

- Voda je u Bezdanu trebalo da poraste četiri do pet metara pre poplava u Mađarskoj, a u Beogradu će da poraste možda za metar, metar i po. Nizvodno kod Smedereva možda i pola metra - kaže Todorović.

Nivo Dunava kod Apatina i Bezdana prevazišao je granicu redovne odbrane od poplava, na šta je RHMZ upozorio pre nekoliko dana, ali prema Todorovićevim rečima, Srbiji ne prete poplave. On je naveo da, iako su Poljska i Nemačka na udaru bujičnih poplava, u Srbiji se, u ovom slučaju, ne očekuju takvi scenariji i dodao da je važno da Sava i Dunav nisu u riziku od izlivanja.

- Sava i Dunav imaju dobre nasipe. Kod nas je problem u manjim rekama, da ne kažem potocima koji preko leta presuše, pa se uz veliku količinu padavina izliju i poplave okolinu i objekte - ukazao je Todorović. On je naveo da su februar i mart bili sušni, ali da su maj i jun bili izuzetno kišoviti, odnosno da je u tim mesecima pala veća količina padavina od mesečnog proseka.

Vremenska prognoza do kraja septembra

Govoreći o vremenskim prilikama u narednom periodu, Todorović je rekao da se u Srbiji do kraja septembra očekuje prijatno, toplo i umereno vreme sa maksimalnim temperaturama od 21 do 25, u ponedeljak i utorak do 28 stepeni.

Mala količina padavina lokalno se očekuje u poslednjim danima septembra.

