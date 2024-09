PETA SEZONA PROGRAMA „NIS ENERGY”: Kompanija NIS pruža novu šansu mladima bez radnog iskustva

OD Mesinske krize saliniteta do „Zanklijske poplave“ (teorija po kojoj se pre 5,33 miliona godina dogodila poplava koja je vodom napunila Sredozemno more ) preko bronzanog i gvozdenog doba, pa sve do naše ere, može se videti kako se menjala vlažnost Sredozemnog mora i njegova temperatura - kaže Dr Rastislav Stojsavljević.