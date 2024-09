IZA REŠETAKA TEK SVAKI OSMI BAHATI VOZAČ: Zašto je od početka godine izrečen mali broj zatvorskih sankcija za najteže saobraćajne prekršaje

ZA nasilničku vožnju na putevima u Srbiji od početka godine samo pred tri prekršajna suda, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, doneto je ukupno 309 osuđujućih presuda, od čega samo 38 zatvorskih kazni. U pitanju su sudovi koji imaju najveći broj predmeta i pokrivaju teritorije sa najvećim brojem stanovnika i vozila.

Prema mišljenju roditelja dece stradale u saobraćaju, ali i Damira Okanovića, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, mali broj zatvorskih sankcija za najteže saobraćajne prekršaje, iako ih zakon predviđa u tim slučajevima kao prvu, a ne kao alternativnu kaznu, ne deluje destimulišuće na one koji sedaju za volan pijani i drogirani, prolaze kroz crveno svetlo ili drastično prekoračuju brzinu.

Prema rečima Sanje Đorđević, zamenika predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, od početka godine pred ovim sudom doneto je 150 presuda za prekršaje iz člana 329 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (nasilnička vožnja), od kojih je u dva slučaja izrečena zatvorska kazna između 15 i 30 dana, a u četiri u trajanju preko mesec dana. Pred sudijom dežurne službe, dakle, u skraćenom postupku, procesuirano je 12 predmeta nasilništva na drumu, a u redovnom 154. Oko 10 odsto od ukupnog broja podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za nasilničku vožnju je - zastarelo.

Pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu, prema rečima v. d. predsednika ovog suda Marka Menićanina, od početka godine doneto je 88 osuđujućih presuda za nasilništvo u vožnji, izrečena je 21 zatvorska kazna, od čega 18 u trajanju od 15 do 30 dana, a tri duže od 30.

- U skraćenom postupku procesuirano je 66 predmeta, a 22 u redovnom. Od ukupnog broja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po članu 329. Zakona, u oko 10 odsto predmeta doneto je rešenje o nastupanju apsolutne zastarelosti - navodi Menićanin.

Pred niškim Prekršajnim sudom za nasilničku vožnju doneta je 71 presuda, od čega 11 zatvorskih kazni. U dve je izrečen zatvor od 15 dana, u sedam od 30 dana i u dve od 45 dana, navodi v. d. predsednika suda Slađana Gudžuganović Pavlović. U redovnom postupku procesuirano je 18 predmeta, a na osnovu privođenja 53, od kojih je jedan rešen po članu 308. Zakona o prekršajima (osuđujuća presuda je izvršena pre pravosnažnosti).

- Od ukupnog broja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka podnetih u ovoj godini, ni u jednom nije nastupila relativna zastarelost, dok je od rešenih predmeta pokrenutih prethodnih godina, u dva nastupila zastara - kaže predsednica suda u Nišu.

Kako primećuje Okanović, u svega 12 odsto slučajeva sud je izrekao zatvorske kazne, a u 88 rad u javnom interesu.

- Zbog težine prekršaja, za nasilničku vožnju predviđena je zatvorska kazna uz novčanu, kao prva, a rad u javnom interesu kao alternativna sankcija - kaže Okanović. - Toliko smo u medijima govorili o tim zatvorskim kaznama da, kada vidimo da je tek svaki osmi vozač optužen za nasilničku vožnju dobio zatvor, i mi i sistem ispadamo smešni.

Uz to dodaje da bi svi vozači uhvaćeni u "saobraćajnom nasilju" trebalo odmah da budu sprovedeni kod dežurnog sudije. To, međutim, nije slučaj, pa je u Beogradu 93 odsto prošlo kroz redovan postupak, a na nivou sva tri suda, ukupno 40 odsto.

- Da su svi vozači prošli kroz skraćeni postupak, koji predviđa zakon, ne bi bilo osam ili 10 odsto zastarelih predmeta - konstatuje naš sagovornik. - Svrha kazne je prevencija, da prekršilac ne ponovi prekršaj, ali i da druge odvrati od činjenja. Ako ga ponovi, i to više puta, to nam kazuje da kaznena politika, u ovom slučaju veliki procenat rada u javnom interesu, nije delotvorna. Uostalom, to dokazuje i veliki broj oduzetih vozila od povratnika.

Situaciju bi, kaže, mogao da popravi novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, u kom bi se precizno definisalo da je rad u javnom interesu izuzetak, a ne pravilo.

DEVOJKA SA 2,21 PROMIL ALKOHOLA PRIPADNICI MUP samo u Nišu, tokom minulog vikenda isključili su iz saobraćaja čak 19 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (nasilnička vožnja). Među njima je bio i vozač (31) iz Aleksinca, koji se nije zaustavio na znak policijske patrole, koja ga je sustigla na auto-putu i utvrdila da je upravljao vozilom sa 2,56 promila alkohola u organizmu! U Nišu je zadržana i devojka (28) koja je vozila sa 2,21 promila alkohola i odbila da se podvrgne testu na drogu.

Udruženje roditelja dece stradale u saobraćaju već je zahtevalo strožu kaznenu politiku i kad su u pitanju saobraćajni prekršaji i kad su u pitanju krivična dela.

- Da je dečko iz Sjenice, kada je, u maju, imao tešku saobraćajnu nezgodu u kojoj je presekao banderu i udario u druga vozila, tada bio adekvatno kažnjen, ne bi u avgustu oduzeo život jednom ocu i dvema devojčicama, niti bi on poginuo (pri preticanju kolone u velikoj brzini, zbog čega je izgubio kontrolu za volanom). Jedna porodica bila bi cela, a četiri života spasena - kaže Verica Vitorović iz ovog Udruženja i majka poginulog dečaka Despota.