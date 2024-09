DVE STARICE RAZNEO BOMBOM: Godišnjica stradanja Srba u Mirlović Polju, 6. septembra 1993, predmet pred Sudom u Strazburu

ŠESTOG septembra 1993. godine, oko 6.30 ujutro, u selo Mirlović Polje, u blizini Drniša, koje se nalazilo pod kontrolom vlasti Republike Srpske Krajine (RSK), upala je diverzantsko-teroristička grupa iz sastava Hrvatske vojske i izmasakrirala sedam srpskih civila, podseća Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Oopština Ružić

Selo je bilo mešovitog hrvatsko - srpskog sastava, ali je većina stanovništva, upravo zbog blizine fronta, ranije napustila mesto, pa se u vreme ovog događaja u njemu nalazilo nešto srpskih civila, koji su, ohrabreni prisustvom UNPROFOR, ostali da čuvaju kuće i stoku.

- Marija Trzin (1928) i njena komšinica Ljubica Trzin (1938) tog jutra su izvele ovce na ispašu i kada su počele da padaju granate, sklonile se u podrum jedne kuće. Čuvši kucanje na podrumskim vratima, krenule su da provere ko je. Čim su otvorile, jedan hrvatski vojnik je u podrum ubacio bombu, koja je na licu mesta usmrtila Ljubicu, a Mariju teško ranila. Tek uveče je uspela da je pokupi grupa srpskih vojnika i odveze u kninsku bolnicu i tako joj spasi život - kažu u "Veritasu".

Sutradan je u selo došla civilna zaštita RSK u pratnji pripadnika Civilne policije UN radi asanacije terena. Pored ljubičinog, pronašli su i tela ostalih šest civila: na zgarištu njihovih kuća pronašli su zapaljena tela Milana Bibića (1926) i supruge Vasilije (1926), kao i druge Ljubice Trzin (1937), koje je još dogorevalo, dok su leševe Bože Bibića (1907), njegove supruge Božice (1912) i Marte Šarac (1907) pronašli kod seoske lokve. Ubijena Marta bila je rođena sestra ranjenoj Mariji. Istoga dana sva tela su pokopana na lokalnom groblju bez obdukcije.

Desetak dana kasnije, po nalogu istražnog sudije Okružnog suda u Kninu, u prisustvu vojnih posmatrača UN i vojnog lekara britanskog bataljona u sastavu snaga UN, izvršena je ekshumacija i sudsko-medicinski pregled, koji je obavio sudski veštak Željko Karan iz Banjaluke. Sačinio je kompletan nalaz, u koji su imali uvid i predstavnici UNPROFOR.

Uprkos tome, do sada, ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima, niko nije procesuiran za zločin nad Srbima počinjen u Mirlović Polju.

Prinstkrin Fejsbuk/DalmacijaDanas Marko Skejo

- Na osnovu informacija do kojih je došao "Veritas", napad na Mirlović Polje izvela je Deveta bojna "Rafael vitez Boban", jedinica Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koja je dobila ime po ustaškom pukovniku i generalu iz Drugog svetskog rata, a koja je u to vreme bila u sastavu 114. brigade HV-a, pod komandom Marka Skeja, iz sela Ružić kod Drniša. To je isti onaj lik koji je godinama na državnoj proslavi "Oluje" u Kninu, bez ikakvih posledica, marširao sa svojim crnokošuljašima, sa ustaškim amblemima na uniformama, uzvikujući "Za dom spremni" - kažu u "Veritasu".

U novembru 2011. godine "Veritas" je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije, na njihov zahtev, dostavio svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za ovaj zločin, koje je nakon sprovedenog predkrivičnog postupka, predmet ustupilo hrvatskom tužilaštvu, pred kojim se istraga još vodi protiv nepoznatih osoba.

- Upravo zbog neefikasnosti istrage pred hrvatskim pravosuđem, porodice ubijenih pravdu traže, na osnovu člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu - konstatuju u "Veritasu".

U Mirlović Polju je 1991. godine živelo 188 Srba, a u septembru 2024. nijedan.