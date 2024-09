PROGNOZA ZA JESEN I ZIMU POTPUNO IZNENADILA: Očekuju nas čak i mrazevi, od ovog datuma kreće preokret (FOTO)

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, dok će najniža biti od 12 do 20 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod najavio je nastavak tropskih dana i u prvoj dekadi septembra.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

- Do četvrtka maksimalna temperatura biće od 31 do 36, a od petka od 30 do 33 stepena. U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne (uz lokalni razvoj oblačnosti) očekuje se i veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom u planinskim predelima - najavio je RHMZ, a na svom sajtu je objavio i sezonsku prognozu do februara 2025. godine.

U sezonskoj prognozi stoji da će septembar u većem delu naše zemlje biti topliji i suvlji, a da će u zapadnoj Srbiji, Mačvi i Vojvodini biti topliji i prosečno vlažan.

Nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 stepeni do 1,0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14,1 stepen. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1,0 do 2,0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24,9 stepeni. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Zapadnoj Srbiji, Mačvi i Vojvodini zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

Foto: Tanjug/AP

Prema najavi RHMZ-a oktobar će u većem delu Srbije biti topliji i suvlji, a u Vojvodini i Mačvi topliji i prosečno vlažan. Narednog meseca čeka nas i miholjsko leto.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1,0 do 2,0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 10,6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1,0 do 2,0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 19,8 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom oktobra biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Mačvi zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Topliji i malo vlažniji novembar

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do 1,5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5,5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,5 do 1,5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek - piše RHMZ i dodaje:

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12,7. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom novembra biće malo iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm.

RHMZ navodi i da će decembar biti blaži i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do 1,5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1,5. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do 1,5 stepeni u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7,7. Mesečna suma padavina tokom decembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

Foto: D. Balšić

Blaži i prosečno vlažan januar

RHMZ naglašava da su u trećoj dekadi januara mogući umereni do jaki jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0,4 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko -0,1. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim oko 0,5 do 1,0 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5,6. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 46 mm.

Što se tiče februara, čeka nas "blaži i prosečno vlažan februar, a prema najavi RHMZ-a, u prvoj polovini meseca mogući su umereni jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do 1,0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2,3. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do 1,0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 8,7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.