EVO KADA NAS KONAČNO ČEKA ZAHLAĐENJE: Meteorolog Ristić za "Novosti" dao prognozu, ovakav septembar se ne pamti

SRBIJA ovakvo leto ne pamti. Prvi je septembar, a tropske temperature se nastavljaju, kao da smo u sred leta. I tome se ne nazire kraj.

Foto: Shutterstock, Jutjub/Prva

Pakleni septembar, biće veoma sparno

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Novosti" da se prve nedelje septembra očekuju tropske temperature koje će se kretati u rasponu od 32 do 36 stepeni.

- Neće biti vetra i biće veoma sparano vreme, to se pogotovo odnosi na veće gradove Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, kao i na niže niže predele. Na planinama je malo bolja situacija - kaže Ristić.

Blaže zahlađenje od 9. septembra

Ristić navodi da od 7. i 8. septembra počinje postepena promena vremena.

- U drugoj nedelji septembra, tačnije od 9. septembra, stižu oblaci i dolazi do pada temperatura. Temperature bi iz tropskog, prešle na letnji nivo od 26 do 30 stepeni. Tada se mogu očekivati povremeni pljuskovi i kiša i biće malo više vetra, prvo će duvati jugo-istočni, zatim zapadni pa severo-zapadni vetar - ističe Ristić.

Foto: D. Balšić

Dugoročna prognoza

- Dugoročna prognoza ukazuje da će se letnje temperature nastaviti do kraja septembra i spojiće se sa miholjskim letom. Za sada se ne vidi jače zahlađenje niti veća količina padavina - kaže meteorolog.

Najtoplije leto od kada se meri temperatura

Ristić navodi da će ovo biti najtoplije i nasjuvlje leto od kada se temperatura meri na moderan način.

- 2012 godina je rekorda, a sada će verovatno to biti oboreno, i ne samo u Srbiji, već i verovatno u čitavom regionu. Nestašica je vode, presušili su vodopadi, recimo Gostilje, Stopića pećina nema uopšte vode. To se nikada nije desilo. Sve berbe su bile do mesec dana ranije, čak i maline koje su u brdovitim krajevima. Grožđe navikli smo da se bere u septembru, evo sada je već obrano - zaključuje Ristić i istiće da će kalendar polako učiniti svoje.