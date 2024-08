DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Kakvo nas vreme očekuje početkom septembra

U SRBIJI će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Foto N. Živanović

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina biće češći na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, ali se retko mogu javiti i u ostatku zemlje.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 17 do 20, najviša oko 34 stepena Celzijusa.

Tropski dani nastavljaju se u Srbiji i u prvoj dekadi septembra.

Od 1. do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36, a od 6. septembra od 30 do 33 stepena Celzijusa.

U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, i dalje će biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

